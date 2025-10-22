ח"כ משה סעדה התייחס כעת לחשיפת זהותו של מקור במשפט נתניהו, שבעבר הפרקליטות טענה שהוא אינו קיים וכתב: "זה בגדר רעידת אדמה"

ח"כ משה סעדה, התייחס כעת (רביעי) למה שקרה באולם בית המשפט, שם מתנהל משפו של נתניהו וכתב: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה. ‏בתקופת כהונתי כסגן ראש מח״ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה".

עוד הוא הוסיף: "‏כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע – הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר. ‏היום – האמת יוצאת לאור.

‏בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה. ‏תיקי נתניהו נולדו בחטא ולכן הם חייבים להיקבר בקבורת חמור.

‏ובאשר לפשעי הפרקליטות וחוקרי המשטרה – אותם יש לחקור עכשיו!".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, העיתונאי אבישי גרינצייג, פרסם כי דובי שרצר, לשעבר בכיר במח״ש, סיפר כעת על דוכן העדים לראשונה שהגורם בצוות החקירה בתיק נתניהו שפנה למח״ש בזמן אמת על פעולות לא חוקיות ופסולות בתיקי נתניהו הוא סנ״צ צחי חבקין.

זאת לאחר שבעבר הפרקליטות הכחישה ומסרה כי הטענות שקריות.