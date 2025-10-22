ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, כשבתום הפגישה השניים נשאו הצהרה לתקשורת. נתניהו הבהיר כי "אנחנו לא מדינת חסות של ארה"ב – ישראל היא זו שתחליט על ביטחונה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (רביעי) עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בלשכתו בירושלים. בתום הפגישה השניים נשאו הצהרות לתקשורת.

נתניהו ציין כי השניים עסקו בחזון "היום שאחרי" ברצועת עזה – כשלטענתו, "גיבשנו 'יום שאחרי' מדהים עם חזון חדש". ואנס אמר כי "זה יחייב הרבה עבודה, אנחנו במסלול נהדר בדרך שלא נעשתה בעבר". "לאמריקה יש אינטרס בישראל חזקה, ולישראל יש אינטרס באמריקה חזקה" הוסיף נתניהו. עם זאת, הוא גם ציין כי "לארה"ב יש אינטרסים אחרים באזור, איפה שאנו יכולים להתגמש זה טוב".

"בשנה האחרונה הייתה לנו ברית ושותפות עם ארצות הברית שאין שניה לה. זה משנה את המזרח התיכון וגם את העולם. זה יוצר הזדמנויות לא רק לביטחון, אלא גם להרחבת השלום, דבר שאנו עובדים עליו במרץ רב. וזה פשוט דבר שאין שני לו" אמר נתניהו. "אני נמצא בסביבה לא מעט שנים. עבדתי עם ממשלים שונים בארצות הברית. אני מודה על השותפות והסיוע שקיבלנו, אבל מעולם לא היה דבר כזה, והנשיא טראמפ אמר זאת. זאת שותפות שמעולם לא הייתה בעבר. זה כולל מעגל קרוב הן בצד הישראלי והן בצד האמריקאי. הנשיא טראמפ יודע את מי הוא בוחר להיות חלק מהמעגל הזה. אחד החברים במעגל הזה הוא סגן הנשיא, וזאת בלשון המעטה".

"הייתה לנו הזדמנות לקבל החלטות במשותף בשותפות הדוקה ותוך אמון רב ואני התרשמתי" הוסיף וסיפר. "התרשמתי מהבהירות, החדות, הסולידריות שלך למען המטרה המשותפת שלנו וידידות כנה שראיתי גם בפגישות ועידה אך גם בפגישות פרטיות".

ואנס ציין בהצהרתו כי "יש לנו משימה מאוד קשה לפנינו, שהיא לפרק את חמאס מנשקו אבל לבנות מחדש את עזה; לשפר את חייהם של תושבי עזה אך גם להבטיח שחמאס לא מהווה עוד איום על ידידינו בישראל. זה לא קל. אני חושב שראש הממשלה יודע את זה כמו כל אחד אחר. אבל זה משהו שאנחנו מחויבים לו בממשל טראמפ. אני חושב שגם ב-24 השעות האחרונות, היו לנו שיחות רבות טובות עם ידידינו בממשלת ישראל, אבל גם, למען האמת, עם ידידינו בעולם הערבי שמעוניינים למלא תפקיד חיובי מאוד בדבר הזה. לכן, אנחנו נמשיך לעבוד על זה".

לדבריו, "יש עבודה רבה לעשות אבל אני מרגיש אופטימי לגבי המקום שבו אנו עומדים. אני חושב שאנחנו נעשה דברים נהדרים כאן. זה לא הולך להיות קל. אני יודע שיש אנשים בתקשורת שאני חושב שהם נגד ההצעה הזאת. אבל אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות משהו באמת היסטורי. אז נמשיך לעבוד על זה עם כל ידידינו בממשלת ישראל. תודה רבה על האירוח שלנו פה".

בתום ההצהרה, ואנס נשאל על הטענות לפיהם ארה"ב "פורסת את חסותה על ישראל" – אך למרות שהשאלה הופנתה לסגן הנשיא האמריקני, נתניהו היה זה שהשיב לשאלה במקומו. "אנחנו לא מדינת חסות של ארה"ב. פעם אומרים שהיא מדינת חסות שלנו, ופעם אחרת אומרים שאנחנו שלהם" אמר. "ישראל היא זו שתחליט על ביטחונה. כשמדובר על ביטחון ישראל – אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות".

ואנס אמר בתגובה כי "אנחנו לא רוצים מדינת חסות – אלא רוצים שישראל תהיה בת ברית. אנחנו רוצים בכנות את ישראל כבת ברית, ולארה״ב יהיה פחות ענין במזרח התיכון. הרחבת הסכמי אברהם יאפשרו יציבות שבתקווה תחזיק".