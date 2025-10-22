ארז איסקוב ותרצה כהן, דיירי האח הגדול, בין המדוברים בעונה, מקבלים חיקוי בארץ נהדרת. החיקוי יעלה בפרק הבכורה של העונה שישודר הערב

הדיירים שעשו את העונה: תרצה כהן וארז איסקוב, בין הדיירים הבולטים לאורך העונה, ואלה שהגיעו למקומות השלישי והשני, מקבלים חיקוי בארץ נהדרת. תרצה וארז, בלטו לאורך העונה, קיבלו במה נרחבה, ורבים ברשת דנו ביחסים שלהם. האם ארז איסקוב בעניין של תרצה? מאיפה המבטא שלה? אישה חזקה או כזאת שמשחקים בה? אחרי שצופי האח הגדול סיימו להביע את דעתם, הגיע תורם של ארץ נהדרת.

הערב (רביעי), התוכנית הסאטירית ארץ נהדרת חוזרת בעונה חדשה, בקשת 12. מי שיקבלו חיקוי בפרק הבכורה הם כאמור דיירי האח הגדול, ארז איסקוב ותרצה כהן. מי שיגלם את החיקוי של איסקוב הוא מריאנו אידלמן, ומי שתגלם את החיקוי של כהן היא ליאת הרב לב.

אז מה דעתכם על החיקוי? דומה או טעון שיפור?