לאחר 12 עונות על הקווים, שייע פייגנבוים – הפנים המזוהות ביותר של ״גולסטאר״, מסיים את דרכו בתוכנית. את מקומו יתפוס הכדורגלן איתי שכטר, שצפוי להביא רוח חדשה לעונה הקרובה של הדוקו-ריאליטי של HOT

לאחר 12 עונות, עשרות רגעים מצחיקים, דרמות ספורטיביות ורגעים מרגשים, שייע פייגנבוים – מהדמויות המזוהות ביותר עם תוכנית הדוקו-ריאליטי המצליחה של HOT, ״גולסטאר״, מסיים את דרכו. פייגנבוים, שעמד על הקווים מאז העונה הראשונה והפך לסמל של הסדרה, יעביר את השרביט לכדורגלן העבר איתי שכטר, שייכנס לעונה הקרובה כמאמן הקבוצה.

סוף עידן: שייע יורד מהקווים

שייע פייגנבוים, מאמן אגדי ואחת הדמויות האהובות בעולם הכדורגל הישראלי, ליווה את ״גולסטאר״ מהיום הראשון. במהלך השנים היה שותף להפיכת הפורמט לתופעה תרבותית – תמהיל ייחודי של ספורט, הומור ורגעים אנושיים שכבש את לב הצופים. נוכחותו הכריזמטית והגישה הישירה שלו הפכו אותו לדמות מפתח גם מעבר למגרש.

איתי שכטר ייכנס לנעליו של המאמן האגדי

מי שיחליף את פייגנבוים הוא לא אחר מאשר איתי שכטר – אחד השחקנים המזוהים עם הרוח הלוחמנית של הכדורגל הישראלי. שכטר, ששיחק במכבי תל אביב, הפועל תל אביב ונבחרת ישראל, מביא עמו אנרגיות חדשות, ניסיון עשיר וקסם אישי שצפוי להשתלב היטב בעולם הצבעוני של ״גולסטאר״.

בהפקת HOT מבטיחים כי עם כל השינוי, האווירה האהובה של ״גולסטאר״- החברות, הצחוק והתשוקה למגרש, תישמר גם בעונה החדשה.

"גולסטאר" ממשיכה לרגש

מאז עלתה לשידור, ״גולסטאר״ הפכה לאחת מתוכניות הדוקו-ריאליטי האהובות בישראל, עם עשרות מיליוני צפיות לאורך השנים ושורה ארוכה של רגעים בלתי נשכחים. העונה החדשה צפויה לעלות בהמשך השנה בערוצי HOT וב-VOD, ולפי ההפקה – "ההפתעות עוד לפנינו".