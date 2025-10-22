ברקע האזהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הודיע חמאס למתווכות כי יפסיק את ההוצאות להורג של אנשי המיליציות בעזה. כך דווח היום (רביעי) בוול סטריט ז'ורנל.
על פי הדיווח, הסיבה שחמאס מיהר להתקפל, נעוצה בכך שהובהר לו כי צעדים כאלה עלולים לספק לישראל עילה לחידוש הלחימה.
מוקדם יותר היום דווח בחדשות 12, כי במערכת הביטחון מוטרדים מהמהירות שבה האמריקנים דוחפים קדימה את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, מה שעלול לפגוע באינטרס הביטחוני של ישראל.
נזכיר כי סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, השליח סטיב וויטקוף ומקורבו של טראמפ ג'ארד קושנר הגיעו לארץ כדי לראות שאין עיכובים וחריגות בתוכנית. אולם במערכת הביטחון מזהירים כי הגישה האמריקנית למהלך המדיני הזה עשויה להתנגש עם האינטרס הביטחוני הישראלי.
