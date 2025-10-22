ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה קיבלו את פניו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ורעייתו אושה בטקס מיוחד בלשכת רה"מ בירושלים. צפו בתיעוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה קיבלו הבוקר (רביעי) את פניו של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ורעייתו אושה ואנס, בטקס רשמי במשרד ראש הממשלה בירושלים. קבלת הפנים נערכה לפני תחילת פגישתו של ואנס עם נתניהו, כחלק מביקורו המדיני בישראל.

צפו בתיעוד:

בסרטון שפורסם על ידי לשכת ראש הממשלה נראה כי ואנס ורעייתו התקבלו בתרועת חצוצרות. "טוב לראות אתכם", אמר ואנס לנתניהו, כשהוא לוחץ את ידיהם של בני הזוג. "תודה שאירחתם אותנו". לאחר קבלת הפנים, נתניהו, ואנס ונשותיהם ישבו לארוחה משותפת.

בתום הפגישה עם נתניהו, ואנס יעשה את דרכו לבית הנשיא – שם ייפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג וכם עם משפחות חטופים. מחר סגן הנשיא האמריקני ייפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ – ובאופן חריג גם יקיים פגישה עם הרמטכ"ל אייל זמיר.