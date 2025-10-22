"כאן חדשות" משיקה מהלך התחדשות מקיף עם אולפן חדש בעיצוב בינלאומי, מיתוג מחודש ומוספים חדשים במהדורה המרכזית, החל מראשון הקרוב

חטיבת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, "כאן חדשות", משיקה ביום ראשון הקרוב, 26 באוקטובר, מהלך התחדשות מקיף המשלב מיתוג מחודש, אולפן חדש, רצועות שידור מעודכנות ושינויים בתוכן המהדורה המרכזית. המהלך נרקם בשיתוף חברות מיתוג וטכנולוגיה מובילות, ואף חברת עיצוב בינלאומית שעיצבה את האולפנים של CNN, BBC ו-Sky. המהלך נועד להנגיש את תכני החדשות לקהל רחב יותר תוך שדרוג טכנולוגי ועיצובי.

אולפן חדש בעיצוב בינלאומי

המהדורה המרכזית של "כאן חדשות", בהגשת טלי מורנו וטל ברמן, תשודר מאולפן חדש בירושלים שעוצב על ידי סטודיו Jago Design מלונדון, בהובלת המעצבים סימון ג'אגו וסנדרה פאטורה. הסטודיו, שחתום על עיצוב אולפנים לרשתות מובילות כמו CNN, BBC, Sky, ITV, ו-Channel 4, יצר חלל מודרני הכולל עמדות הגשה מגוונות, מסכי וידאו מתקדמים ומערכי אינפוגרפיקה חדשניים.

האולפן שודרג טכנולוגית עם ציוד צילום וקונטרול משופרים, המבטיחים איכות שידור גבוהה ומהירה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . השינוי באולפני כאן (באדיבות כאן 11)

ליאור לנדנברג, מנהל חטיבת החדשות, מסר: "מדובר בתהליך ממושך, שמטרתו להנגיש את התכנים והעיתונאים המצטיינים של כאן חדשות לקהל נרחב יותר ויותר. זו דרך ארוכה, שראשיתה במהלך הזה, ותתבסס על עדכון מתמיד של האופן שבו נשדר חדשות."

שינויים במהדורה המרכזית וברשת ב'

המהדורה המרכזית תעבור שינוי הדרגתי עם הוספת מוספים חדשים בתחומי כלכלה, צרכנות, תרבות, המזרח התיכון וחדשות חוץ. הדגש יושם על תכנים הרלוונטיים לחיי היום-יום של הציבור הישראלי, תוך חיזוק הקשר בין הפלטפורמות הטלוויזיוניות, הדיגיטליות והרדיו של התאגיד.

במקביל, תחנת הרדיו כאן רשת ב', תחנת האקטואליה המובילה בישראל, תעבור מיתוג מוזיקלי מחודש בהובלת המפיק עופר מאירי. המיתוג החדש, תחת הכותרת "כאן חדשות ברשת ב'", יכלול אותות מעודכנים לתחנה ולתוכניותיה, בקולותיהם של הקריינים עמרי רונן ועמלי חביב-פרגון. גל ברגר, מנהל רשת ב', ציין: "מדובר בהמשך ישיר של קו ההתחדשות שעוברת רשת ב' בשנים האחרונות, ושיאו של מהלך להעמקת החיבור בין הרשת ותכניה לבין חטיבת החדשות כולה."

מהדורת לילה חדשה ומיתוג דיגיטלי

במסגרת השינויים תושק מהדורת לילה חדשה בהגשת העיתונאי שרון דוידוביץ', שמצטרף לנבחרת המגישים של כאן חדשות. גם הזרוע הדיגיטלית של התאגיד תעבור עדכונים, עם דגש על חיבור הדוק יותר בין התכנים בטלוויזיה, ברדיו ובפלטפורמות הדיגיטליות.

המיזם כולו נוהל על ידי רונית מימון מטעם הנהלת כאן, עם ניהול טכני של שי לוי, מנהל חטיבת ההנדסה. את המיתוג הובילה חברת "פירמה", שמיתגה את התאגיד עם הקמתו, ואת הפיתוח התוכני והטכנולוגי ליוותה חברת "פרומותאוס".