הלחץ האמריקני נמשך: אחרי ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשבוע שעבר, הגעתם של שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, וביקורו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס שהחל אמש ונמשך היום (רביעי), כעת הגיע תורו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו להגיע לביקור מדיני בישראל.
רוביו צפוי להגיע לארץ מחר, כשביקורו יימשך 48 שעות. בדומה לשאר בכירי הממשל, מזכיר המדינה ייפגש עם ראשי הדרג המדיני בישראל, במטרה לעקוב אחרי יישום ההסכם להפסקת האש וסיום המלחמה בעזה.
כאמור, רוביו יגיע במקביל לביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שהגיע אמש לישראל וסייר במפקדת הצבא האמריקני בקריית גת. היום ואנס ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג, ומחר הוא ייפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ – ובאופן חריג גם יקיים פגישה עם הרמטכ"ל אייל זמיר.
