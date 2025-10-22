פרשן חדשות 12 ‏אלמוג בוקר, התייחס לעסקה של ישראל מול חמאס ואמר: "מעולם לא היינו במצב של עסקה שמדברת על שחרור כל החטופים"

פרשן חדשות 12 ‏אלמוג בוקר, התייחס היום (רביעי) בגלי ישראל לעסקה שישראל חתמה עם חמאס ואמר: "אני מכיר את הפרטים – מעולם לא היינו במצב של עסקה שמדברת על שחרור כל החטופים עם ההישגים הנוספים כמו שישראל השיגה בהסכם הזה.

חמאס דיבר על שחרור כל החטופים בתמורה לנסיגה מלאה של צה"ל, בתמורה לשחרור כל הנוח'בות ועוד… זה לא קרה כידוע".

‏אלמוג הוסיף ואמר: "אני שומע את האמירות כאילו אנחנו מדינת חסות של ארה"ב… אתם יודעים משהו? אם בזכות ה'חסות' הזו חמאס יושמד מהר יותר – אין לי בעיה שנהיה 'מדינת חסות' ספציפית בעניין הזה".