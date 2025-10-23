בכותל המערבי, בין המוני המתפללים, ניצב מורי תימני בן מאה שנה שהפך לדמות מוכרת בירושלים. יום יום הוא עומד מול אבני הקודש, מברך בחמימות כל יהודי שעובר לידו, ודבריו כך מעידים הסובבים – מתגשמים

בוקר ירושלמי בכותל המערבי. המוני יהודים מכל רחבי הארץ מגיעים אל המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, מניחים יד על אבני הקודש ולוחשים תפילה. בין ההמון נראית דמות יוצאת דופן – מורי תימני בן מאה, עטוף טלית, חיוך של צדיק על פניו.

המורי, איש ירא שמים שעלה מתימן לפני עשרות שנים, עומד מול הכותל יום-יום ומברך את העוברים והשבים. סביבו נוצרת טבעת של מתפללים. הוא לוחש בשקט, אך דבריו חודרים ללב: בריאות, שמחה ואריכות ימים לכולכם.

הרב שלום הרמתי

אחד מהנוכחים מספר: הברכות שלו מתגשמות. הוא צדיק אמיתי, איש שמיים.

כששאלנו את המורי לגילו, הוא חייך בפשטות ואמר: אני היום יותר מ־100. על שנותיו בתימן כמעט שלא הרחיב, אך כשהזכרנו את החיים בארץ, פניו קרנו מאושר.

אלמדולילה אלחמדולילה (תודה לאל) עמדתי מולו ונשנק לי הקול. מולי עמד יהודי בן מאה, שכל חייו נצרבו באהבת הארץ ובאמונה פשוטה. בירכתי אותו בחזרה: שאלוקים יחזיר לך על פי מאה, ויוסיף לך בריאות ושמחה.

המפגש עם המורי בן המאה לא היה עוד סיפור נחמד על “זקן מהכותל”. זו תזכורת חיה לעם נצחי, שלא משנה מאיפה הגיע מתימן, מפולין או ממרוקו כולנו מתכנסים אל מקום אחד, ירושלים. סוד אריכות ימיו של המורי כנראה לא טמון במזון או בתרופות, אלא באמונה יוקדת, בלב שמח, ובברכות שנאמרות בפשטות ובאהבת ישראל אמיתית