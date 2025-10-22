לראשונה מאז השוד הדרמטי בו נגנבו תכשיטים של נפוליאון ורעייתו, מוזיאון הלובר בפריז נפתח מחדש לציבור אחרי 3 ימים שהיה סגור

מוזיאון הלובר בפריז נפתח מחדש לציבור הבוקר (רביעי), בפעם הראשונה מאז השוד הדרמטי שבוצע בו ביום ראשון האחרון. הפתיחה מגיעה אחרי 3 ימים שבהם המוזיאון המפורסם היה סגור, בזמן שהמשטרה פעלה במקום במסגרת חקירת השוד – בו נגנבו תכשיטים היסטוריים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם.

מוקדם יותר היום צוות המוזיאון הודיע כי ההערכה לשווי הכספי של התכשיטים שנגנבו עומד על סך של כ-88 מיליון יורו. לטענת ההנהלה, סכום הענק מתייחס רק להיבט הכלכלי של הנזק למוזיאון – אשר כולל גם את הערך ההיסטורי והתרבותי של הפריטים שנגנבו.

נציגת הפרקליטות הצרפתית, לורה בקואו, אמרה בראיון לרשת RTL כי מדובר ב"סכום יוצא דופן. אנחנו מקווים שפרסום שווי התכשיטים יגרום לשודדים להימנע מהריסת הפריטים שגנבו". לדבריה, גם אם השודדים ינסו להתיך את האבנים היקרות כדי למכור את הזהב והמתכות – הם לא יצלחיו להרוויח סכום זהה לשווי המוערך של התכשיטים: "אפשר רק לקוות שהגנבים יחשבו פעמיים לפני שהם ישמידו יצירות שאין להן תחליף".