הקואליציה שוב הסירה מסדר היום את כל הצעות החוק שתוכננו לעלות במליאה, זאת בעקבות המשבר עם החרדים בצל חוסר ההתקדמות בחוק הגיוס. החוק המרכזי שנתקע – פיצול תפקיד היועמ"שית

קשיים בקואליציה: גם היום (רביעי), הקואליציה הסירה מסדר היום את כל הצעות החוק הפרטיות שלה שתוכננו לעלות במליאה לקריאה טרומית, זאת בשל המשבר עם החרדים בצל חוסר ההתקדמות בחוק הגיוס.

החוק המרכזי שנתקע בגלל החרם החרדי הוא החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. עם זאת, הצעת החוק של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים כן צפויה לעלות – מכיוון שאי אפשר למשוך הצעות חוק פרטיות של האופוזיציה. מדובר בהצעה שעולה בתזמון רגיש במיוחד, במקביל לביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בישראל.

ביש עתיד אמרו בתגובה למשיכת החוקים כי מדובר ב"עוד יום נטול חקיקה בממשלת המיעוט. בהיעדר רוב, משכה הקואליציה את כל החקיקה מסדר היום. אין להם רוב בכנסת, אין להם רוב בציבור. המשך ישיר של כנס הקיץ הכושל. ממשלה שאיבדה את היכולת למשול ולחוקק, והגיע הזמן שתלך הביתה".