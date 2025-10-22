בעקבות דרישת ראש מועצת שומרון יוסי דגן לגירוש האנרכיסטים שביצעו פרובוקציה בשומרון, ובתום חקירת מחוז ש"י ורשות ההגירה במשרד הפנים, 32 האנרכיסטים גורשו מישראל

האירוע התרחש בחמישי האחרון, כאשר בסמוך לצומת בורין, סמוך לחווה בשומרון, התקיימה מחאה בלתי חוקית של 32 פעילים זרים בשטח חקלאי שעליו הוטל צו אלוף, המורה כי רק מי שעוסק והוגדר בפועל במסיק רשאי לשהות במקום בתקופת מסיק הזיתים.

תושבי החווה פנו לראש מועצת שומרון יוסי דגן והוא הזעיק את סיירי הקרקעות של המועצה האזורית שומרון ואת אגף הבטחון של המועצה. ראש מועצת שומרון פנה בנושא לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן ועם מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן. וכן לשר הפנים יריב לוין ולשר הבט"ל בן גביר בבקשה לגרש אותם מהארץ.

שוטרי מחוז ש"י, לוחמי מג"ב וצה"ל שהגיעו למקום עצרו את כלל הפעילים, אשר נלקחו לחקירה בתחנת אריאל במרחב שומרון. במסגרת החקירה עלה כי הזרים היו אכן מזוהים ארגון הטרור UAWC ואף חלקם היו כאמור עם סממנים ברורים של ארגון הטרור. בנוסף נעצרו 2 פלסטינים אשר ארגנו את המחאה המסיתה והלא חוקית.

בשיתוף פעולה עם רשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים, החל הליך גירוש מהיר של כלל הפעילים מישראל. בנוסף, הוצא נגדם צו הרחקה ממדינת ישראל לתקופה של 99 שנים.

סגן ראש הממשלה ומ״מ שר הפנים, יריב לוין: הפעולה הנחושה לגירושם של האנרכיסטים מעבירה מסר ברור, לפיו תהיה אפס סובלנות כלפי הפרה ריבונות המדינה, הסתה לטרור ותמיכה בו. אני מודה לעובדי רשות האוכלוסין ולמשטרת על פעולתם הנחושה לגירוש האנרכיסטים. נמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ריבונותנו״.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר: "מברך את שוטרי מחוז ש"י, את מפקד המחוז ניצב משה פינצ'י ואת שותפינו ברשות ההגירה על פעולה נחושה ומקצועית, שהובילה לגירושם של עשרות פעילים אנרכיסטים המזוהים עם ארגון טרור שפעלו בניגוד לחוק ובניגוד לצווי אלוף. זהו בדיוק יישום מדיניותי – אפס סובלנות כלפי הסתה, תמיכה בטרור והפרת ריבונות ישראל.

המסר ברור: מי שמגיע לפגוע במדינת ישראל – לא יישאר כאן דקה אחת מיותרת. אני גאה במשטרת מחוז ש"י על הפעילות הנחושה לשמירה על ביטחון יהודה ושומרון וביטחון אזרחי המדינה."

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "אני מודה לכלל הרשויות שפעלו בתיאום מלא, במקצועיות וברצינות והצליחו להביא לעצירת הפרובוקציות והנסיונות הבלתי פוסקים לפגוע בהתיישבות ביו"ש ובמדינת ישראל. לא ייתכן שגורמים עוינים ייכנסו לארץ, יתסיסו נגד מדינת ישראל ויפעלו לצד ארגוני טרור.

זו קריאת כיוון ואזהרה מעתה. מדינת ישראל והשומרון בתוכה סיימו להוריד ראש בפני הגורמים הקיצוניים שמנסים לפגוע במדינה. ובבטחון התושבים. תודה לשרים יריב לוין ואיתמר בן גביר, למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, למפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, למפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן, להנהלת וצוות רשות האוכלוסין – על נחישות ומקצועיות בהגנה על ביטחון המדינה. מדינת ישראל עומדת על ביטחונה וכבודה".

ח"כ צבי סוכות: "בשנה וחצי האחרונות זכיתי להוביל בוועדות הכנסת את המלחמה באנרכיסטים וב"ה אתמול סוף סוף גורשו בבת אחת 32 אנרכיסטים זרים שנתפסו משתתפים בפעילות של ארגון טרור בשומרון. מדובר בגדולי שונאי ישראל שמגיעים לכאן כדי להציק לחיילי צה"ל ולהוציא את דיבתה של ישראל בעולם.

תודה גדולה לידידי יוסי דגן, ללוחמי צה"ל, לשר הפנים יריב לוין, לשר הבל"מ איתמר בן גביר, למחוז ש"י במשטרה ולאנשי משרד הפנים על הטיפול המהיר המקצועי והנחוש באירוע"

משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל גורם, שיפעל בניגוד לחוק ובניגוד לצווי אלוף, ויסכן את ביטחון הציבור ותושבי האזור.