משטרת ישראל עדכנה כי מספר כבישים ייחסמו לתנועה במהלך היום ברחבי ירושלים, זאת בעקבות ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס. ציבור הנהגים התבקש להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולנסוע בדרכים חלופיות.
אלו הכבישים שייחסמו לתנועה:
שדרות בן צבי
רחוב עזה
רחוב אגרון
כיכר פריז
צומת המכס
רחוב דוד המלך
שדרות רבין
אזור קריית הממשלה
עוטף העיר העתיקה.
במשטרה ציינו כי הרחובות ייחסמו לתנועה לפרקי זמן נקודתיים ולסירוגין.
לפי התכנון, ואנס ייפגש בשעה 10:00 עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו בירושלים, ובשעה 13:30 ייפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. בהמשך היום ואנס ייפגש גם עם משפחות חטופים. מחר ואנס צפוי להיפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, ובאופן חריג גם עם הרמטכ"ל אייל זמיר.
