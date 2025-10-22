המתווה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כלל סעיפים ובהם התחייבות של מדינות ערביות להיכנס לעזה ולעזור לפרק את חמאס מנשקו, הבוקר (רביעי) נראה כי מצרים הראשונה להפר את ההסכם הזה.
מקור מצרי אמר לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" כי מצרים מתנגדת לקחת חלק במעורבות בכוח בינלאומי ש"מטרתו להרוס את תשתיות ההתנגדות הפלסטינית או להתעמת עמה".
לפי הדיווח שהובא בחדשות 13, אינדונזיה וטורקיה הביעו נכונות להשתתף בכוח כזה – רק בתנאי שיובטחו ערבויות למניעת חיכוך עם כוחות ישראלים, בעוד שבירושלים הביעו הסתייגויות בנוגע להרכב הכוח, סמכויותיו ופריסתו בתוך רצועת עזה.
זוהר משעולי
ככל שחולף הזמן ברור שזו היתה עסקה להפסקת המלחמה כנגד השבת החטופים . כל היתר כתוב על הקרח.08:55 22.10.2025
