43 שערים, שביעייה ושתי שישיות, חמש תבוסות, חמישה כרטיסים אדומים, ושלושער אחד בלבד. סיכום ערב משוגע בליגת האלופות

ליגת האלופות זה תמיד חגיגה, הקבוצות מרחבי היבשת נפגשות ומייצרות דרמות ושערים לרוב. אבל אתמול (שלישי) היה ערב חריג בכל קנה מידה. תשעה משחקים התקיימו אמש מתוכם חמישה משחקים נגמרו בתבוסות עם הפרש של ארבעה ומעלה, עוד שניים בשלוש, אחד בשניים ורק תיקו אחד.

43 שערים הובקעו אמש, שלוש רביעיות הובקעו שתי שישיות ושביעיה אחת עצומה. אלופת איטליה הובסה, אלופת אירופה מחצה, ארסנל הציגה נתוני הגנה מדהימים והאלנד סירב לעצור.

נתחיל באלופת אירופה, פ.ס.ז הגיעה למשחק בגרמניה מושלמת ובמאזן 1:6. הצרפתים מחצו את קבוצת הפאר הגרמנית באייר לברוקזן כשהם יותר ממכפילים את מספר השערים שהם כבשו. לא פחות משבעה שערים שנפתחו כבר בדקה השביעית עם שערו הראשון בקריירה של וויליאן פאצ'ו. הגרמנים עוד יכלו להשוות אך אלכס גרימלדו החמיץ פנדל בדקה ה-25.

בדקה ה-38 הגרמנים הצליחו סוף להשוות משער של אלש גרסיה אך רק עצבנו את הצרפתיים. דזירה דואה עם צמד (41, 45+3) וחביצ'ה קווראצחליה (44) הבקיעו שלושה שערים תוך תשע דקות שנייה לפני הירידה להפסקה. מנדס (50), עוסמאן דמבלה (66) וויטניה (90+1) סגרו את רשימת הכובשים הצרפתים. כשגארסייה הצליח להשלים צמד ולצמצם בדקה ה-54.

אלופת איטליה קורסת

מהשביעייה המדהימה נעבור לשתי השישיות ברצלונה לא התקשתה במיוחד מול אולמיפאקוס עם 1:6 והשיגה את ניצחונה השני העונה עם ארבעה שערים תוך 11 דקות מול עשרה שחקנים. פרמין לופז עם שלושער (7,38, 76) לאמין יאמל בפנדל (68) ומרקוס ראשפורד עם צמד (74,79) הבקיעו לקטלונים. בצד היווני איוב אל כאבי הבקיע בפנדל (53) וארבע דקות לאחר מכן חברו לקבוצה סנטיאגו חצה הורחק באדום ישיר.

השישיה השנייה מפתיעה הרבה יותר אלופת הולנד היממה את אלופת איטליה שהתפרקה לגורמים עם 2:6 עצום. נאפולי הייתה דווקא הראשונה לעלות ליתרון עם שער של סקוט מקוטמייני בדקה ה-31. היתרון לא החזיק הרבה זמן ופ.ס.ו הבקיעה צמד מהיר משער עצמי של אלסדרו בונג'רנו ואיסמעיל סאיברי. דניס מאן הכפיל את היתרון וקבע 1:3 שהחזיק מעמד עד הדקה ה-80.

בדקה ה-76 הבור של אלופת איטליה התעמק עם אדום ישיר ללורנצו לוקה. דניס מאןהשלים צמד והבקיע את הרביעי של ההולנדי כאמור בדקה ה-80, מקוטמייני השלים צמד חמש דקות מאוחר יותר. ריקארדו פפי (86) וקוהייב דריוץ (89) קבעו את תוצאת המשחק. 2:6 עצום לאלופת הולנד שהיה זה ניצחונה הראשון העונה בליגה הטובה בעולם.

עוד משחקים מעניניים בליגת האלופות:

ארסנל הביסה 0:4 את אתלטיקו מדריד ושמרה על שער נקי בפעם השמינית העונה. התותחנים שהבקיעו ארבעה שערים תוך 13 דקות עדיין ללא ספיגה בצ'מפיונס ועם שלושה בלבד בפריימירליג בשמונה משחקים. מספרים שוברי שיאים. מי שעוד שובר שיאים זה ארלינג האלנד. הנוורגי עם 15 שערים העונה ב-11 משחקים בקבוצה בלבד. הוא פתח את השערים ב-0:2 של מנצ'סטר סיטי על ויאריאל של מנור סולמון שלא שותף.

אינטר הביסה 0:4 את אוניון סן ז'ילואז של ענאן חליאלי. היא עלתה למקום השני עם מאזן 0:9 ותשע נקודות כשרק פ.ס.ז לפניה. ניוקאסל יונייטד הביסה 0:3 את בנפיקה ליסבון וסגרה ערב מושלם לאנגליות. בורוסיה דורטמונד במקום הרביעי עם 7 נקודות אחרי 2:4 על פ.צ קופנהגן. קייראט אלמאטי של עופרי ארד ודן גלזר סיפקו לנו את התיקו היחיד אמש עם 0:0 מול פאפוס.</p>

הנתונים המלאים מערב ליגת האלופות:

43 שערים.

12 קבוצות הבקיעו מתוך 18.

שביעיה, שתי שישיות, שלוש רביעות, שלישיה אחת, ארבע קבוצות עם שני שערים, קבוצה אחת הבקיעה שער אחד, שש קבוצות לא הבקיעו.

חמישה כרטיסים אדומים.

ארבעה ניצחונות בית, ארבעה ניצחונות חוץ תיקו אחד.

למרות מספר השערים העצום רק פרמין לופז מברצלונה הבקיע שלושער כשעוד שמונה שחקנים מבקיעים צמדים. שני שערים עצמים הובקעו.

