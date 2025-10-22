בנט החל ככוכב עולה בסקרים של השנה האחרונה, על אף שבהתחלה הוא לא פירט כלל מה דעתו ומה המצע של מפלגתו – כעת הסוקר של מעריב מעריך מה גרם לצניחתו בסקרים

לאחר שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע על הקמת מפלגתו החדשה, החלו לבדוק בכל הסקרים כמה מנדטים הוא מצליח להשיג. תחילה בנט לא התבטא כלל בכל הסוגיות שנתונות במחלוקת, כעת הוא החל להביא את דעתו אך עדיין לא בכל הנושאים שנמצאים בליבה של המחלוקת בישראל.

בנושף, הנתונים חושפים כי בסקרים שנערכו באזור חודש אפריל השיג בנט 28 מנדטים, ואילו בסקרים שנעשו כעת באוקטובר, בנט מציג ירידה עקבית ונשאר עם 20 מנדטים בלבד.

הסוקר של "מעריב", ד"ר מנחם לזר, מעריך ב'מעריב' מהם הגורמים שהובילו לירידה הזו. "המלחמה מול איראן, כניסתם של 'שחקנים חדשים' למערכת הפוליטית והיעדר התבטאויות מיידיות על אירועים חדשותיים משמעותיים, הביאה לירידה הדרגתית ומשמעותית בכוחו של נפתלי בנט", אמר.

עוד הוא העריך כי "המלחמה מול איראן היוותה 'קו פרשת מים', כאשר הביאה להתחזקות הליכוד ולירידה בכוחו של בנט, כניסתם של 'שחקנים חדשים' ובראשם גדי איזנקוט, גרמה אף היא לנגיסה בכוחו של בנט".

לסיום, הוא הוסיף מה לדעתו יכול לגרום לבנט לעלות חזרה על דרך המלך: "ייתכן שבנט צריך יותר להתבטא בנושאים קונקרטיים המתרחשים חדשות לבקרים, כמו למשל, על ועדת חקירה ממלכתית, העימות בין הממשלה לבית המשפט העליון והמשך שליטת חמאס ברצועת עזה, לצד החסות האמריקאית שנפרסה עלינו".