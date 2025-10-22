סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס יקיים מחר פגישה עם הרמטכ"ל אייל זמיר וכן עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, כחלק מביקורו המדיני בישראל. מדובר באירוע חריג, מכיוון שמנהיגים זרים בדרך כלל לא נוהגים להיפגש עם ראשי הצבא

פגישה נדירה: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ייפגש מחר (חמישי) עם הרמטכ"ל אייל זמיר וכן עם שר הביטחון ישראל כ"ץ – כך דווח הלילה בעיתון "ג'רוזלם פוסט". עוד לפני כן, ואנס צפוי להיפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן יסייר בקריה בתל אביב.

מדובר באירוע חריג ונדיר, מכיוון שמנהיגים זרים – אפילו נשיא ארה"ב או סגנו – בדרך כלל לא נוהגים לקיים פגישות רשמיות עם הרמטכ"ל או ראשי הצבא הישראלי, ומתמקדים בפגישות עם הדרג המדיני במהלך ביקוריהם בישראל. על פי ההערכות, הפגישה של ואנס עם זמיר מדגישה את המעורבות העמוקה של ארה"ב בקידום הסכם הפסקת האש, כשהיא מגיעה אחרי שואנס ביקר אמש במפקדת הצבא האמריקני בקריית גת יחד עם שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

כזכור, אמש ואנס נשא הצהרה לתקשורת בה התייחס להפרות הפסקת האש מצד חמאס בעזה והחשש מקריסת הפסקת האש בעקבות ההסלמה בתחילת השבוע. "אנחנו גאים במה שקורה פה, יש לנו צוות אדיר. החתימה על ההסכמים הייתה אתגר בפני עצמו, ואנחנו נמצאים איפה שחשבנו שנהיה בזמן הזה. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, זה ייקח זמן רב, אבל אני מאמין שסטיב וויטקוף וג'ארד קושנר עשו עבודה מעולה" אמר ואנס. "אנחנו מדברים על שלום ארוך טווח. ממשלת ישראל הייתה טובה מאד ועזרה לנו ממש לקדם את זה".

לדבריו, "יש תחושה מוזרה בקרב התקשורת האמריקנית, שנראה שכולם רוצים שיהיה כישלון. בכל פעם שיש מקרה של אלימות, כולם אומרים שזה סוף הפסקת האש וההסכם – אבל זה לא הסוף, זה לא עובד ככה. ידענו שזה יהיה ככה ושיהיו בעיות, ככה זה כשיש שני עמים שנלחמים במשך עשרות שנים. כל אחד יכול להצביע על האחד ולהאשים אותו בחלק שלהם בסכסוך הזה. אנחנו מסתדרים בצורה טובה".

"על בסיס מה שראיתי בשבוע האחרון, אני מאד אופטימי שהפסקת האש תישמר. אמנם יהיו הרים וגבעות, וזה ידרוש פיקוח ותיווך לאורך הדרך – אבל אני אופטימי" סיכם. "האם אני בטוח במאה אחוז שיהיה שקט? לא. אבל לא עושים דברים רק אם יש וודאות מלאה – צריך גם לקחת סיכונים".