מובילת המחאה שקמה ברסלר נמצאת תחת מתקפה ברשת לאחר שהתבטאה בחריפות נגד אב החטוף ששוחרר ואמרה עליו כי הוא "היה מוכן להקריב את בנו"

מובילת המחאה שקמה ברסלר התבטאה אמש (שלישי) בחריפות נגד צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור ששוחרר משבי חמאס. "שומעת למה חונכו הילדים שמצולמים עם שובו של איתן מור הביתה. יודעת שאבא שלו, צביקה, אמר שהיה מוכן להקריב אותו. יש אנחנו והם. אנחנו שרוצים לחיות במדינה יהודית דמוקרטית והם שמקדמים מדינה חשוכה רוויה בדם".

בתגובה, רבים תקפו אותה על דבריה. "הוא אמר שהכלל קודם לפרט, השלום שלכן נגמר באסון". עוד כתבו לה: "מה יש לך? מדובר באב של חטוף, מה נסגר אתכם אנשים?"

נזכיר כי אביו של איתן הוא ממקימי פורום תקווה וטען לאורך כל זמן שהותו של בנו בשבי, כי את חמאס יש להכניע על ידי לחץ צבאי חזק, ולא על ידי עסקאות ושלום עם ארגון הטרור.