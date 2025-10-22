כלי התקשורת המזוהים עם האופוזיציה בתימן דיווחו כי מצבו של שר ההגנה החות'י, מוחמד נאסר אל-עטאפי, "מידרדר במהירות". אל-עטאפי נפצע בתקיפה הישראלית בצנעא ב-28 באוגוסט, ומאז לא זוהה פעילות שלו

מצבו של שר ההגנה של החות'ים, מוחמד נאסר אל-עטאפי, "מידרדר במהירות" בימים האחרונים – כך דווח הבוקר (רביעי) באתר התימני "דיפנס ליין", המזוהה עם האופוזיציה התימנית ומתנגד לשלטון החות'ים בתימן. אל-עטאפי נפצע בתקיפה הישראלית בצנעא באוגוסט האחרון, ומאז הוא מאושפז בבית החולים.

לפי הדיווח, מאז התקיפה הישראלית לא נרשמו שום התקשרויות או פעילות של שר ההגנה. גורמים ביטחוניים ציינו כי אל-עטאפי לא השתתף בהלווייתו של רמטכ"ל החות'ים מחמד אלע'מארי, שחוסל בתקיפה בצנעא והובא למנוחות ביום שני האחרון.

עוד באותו נושא מנהיג החות'ים באיום לישראל: "מוכנים לחזור לתקוף" 17:48 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

כאמור, ב-28 באוגוסט כוחות צה"ל תקפו כינוס של בכירי ממשל החות'ים בצנעא שבתימן, זאת בזמן שהם התכנסו כדי לצפות בנאומו של המנהיג, עבד אל-מאלכ אל-חות'י. במסגרת התקיפה מספר פצצות מדויקות וכירורגיות הוטלו על המבנה, שנמצא בתוך מתחם צבאי בשטח שבו מתגוררת רוב ההנהגה החות'ית.

התקיפה הישראלית הביאה לחיסולם של מרבית מבכירי הממשלה החות'ית, ביניהם ראש ממשלת החות'ים אחמד אלרהוי, וכן מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. שר ההגנה, וכן שר הפנים עבד אל-כרים אל-חות'י, שרדו את התקיפה אך נפצעו.