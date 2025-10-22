עם סיום הליך הזיהוי, הותר לפרסום כי תמיר אדר ז"ל ואריה זלמנוביץ' ז"ל הם שני החללים החטופים שגופותיהם הושבו הלילה לישראל. כעת נותרו 13 חללים חטופים בשבי החמאס בעזה

הותר לפרסום: עם סיום הליך הזיהוי של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו הבוקר (רביעי) למשפחותיהם של תמיר אדר ז"ל ואריה (זלמן) זלמנוביץ' ז"ל כי גופות יקיריהם הושבו לקבורה.

"צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם" נמסר. "חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

אריה זלמנוביץ: נחטף בחיים ונרצח בשבי

בצה"ל אמרו כי אריה זלמנוביץ נחטף, בעודו בחיים, מביתו בקיבוץ ניר עוז, על ידי ארגון הטרור חמאס – וההערכה היא שהוא נרצח בשבי ב-17 בנובמבר 2023. לפי דובר צה"ל, "המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית". זלמן ז״ל, בן 85 במותו, הותיר אחריו שני בנים וחמישה נכדים ונכדות.

"אריה זלמנוביץ ז"ל נולד בחיפה ועזב את בית הוריו בגיל צעיר כדי להקים עם חבריו לגרעין הנח"ל את קיבוץ ניר עוז" הספידו במטה משפחות החטופים. "הוא היה כל חייו איש אדמה, שהתמחה בגידול חיטה בתנאי הנגב הקשים. איש ספר עם ידע נרחב בהיסטוריה ובידיעת הארץ. הוא היה איש קשוח וצנוע שלא דרש לעצמו כלום, ובכל סבבי הלחימה לא הסכים לעזוב את ביתו. הוא היה לחטוף המבוגר ביותר בשבי חמאס, נחטף בחיים ונרצח כשהוא בשבי".

תמיר אדר: נפל בקרב ב-7 באוקטובר

תמיר אדר, שהיה סגן רבש״ץ וחבר כיתת הכוננות בניר עוז, נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין". מותו נקבע ב-4 בינואר 2024, כשהוא היה בן 38 בנופלו. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הורים, שני אחים ואחות. סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023.

"תמיר אדר ז״ל מקיבוץ ניר עוז היה איש משפחה מסור, נשוי להדס ואב לשני ילדים קטנים שהיו כל עולמו" הספידו משפחות החטופים. "תמיר הוא דור שלישי בקיבוץ ניר עוז. הוא היה שורשי ומחובר לאדמה, אהב את הארץ, נהג לטייל עם תרמיל על הגב, אדם של מרחבים ונחלים. הוא נהג לבלות עם הילדים בטבע ולצפות איתם בשקיעה. תמיר אהב מאוד מוזיקה ובמיוחד את מאיר אריאל. קרוביו מספרים עליו שהיה אדם חברותי ואהוב, איש שיחה עמוק ורגיש ובעל חוש הומור מפותח, אחד שתמיד מחייך ואוהב את החיים בפשטותם".

עוד ציינו כי "תמיר אדר היה סגן הרבש״ץ של קיבוץ ניר עוז וחבר בכיתת הכוננות. בבוקר השבעה באוקטובר יצא מביתו להגן על משפחתו ועל הקיבוץ, במהלך קרב הירואי שניהל יחד עם חבריו מול מאות מחבלים, תמיר נפצע קשה, נחטף לעזה ולא שרד את הפציעה".