בעקבות התחזקותו הדתית של השקן עומר חזן והחלטתו לשמור נגיעה, התגלו חילוקי דעות בינו לבין ההפקה והוחלט לשחררו מתפקיד השחקן הראשי במחזה

בעוד כחודש עתידה לעלות ההצגה צ'ארלי וחצי. מי שיעזוב את הקאסט של הקלאסיקה המחודשת, הוא השחקן הראשי – עומר חזן שאמור היה לגלם את צ'ארלי, כך לפי פרסום של מערכת גיא פינס.

הסיבה לכך היא התחזקותו של חזן, והחלטתו לשמור נגיעה.

בזמן החזרות הודיע עומר חזן כי הוא שומר נגיעה, ולכן לא יוכל לקחת חלק בסצנות עם טיילור מלכוב, המלגמת את גילה, במקרים בהם נדרש מגע.

בעקבות כך נוצרו חילוקי דעות בינו לבין ההפקה והבמאי, והוחלט לשחרר אותו מתפקידו.

מי שיגלם את התפקיד במקומו של חזן הוא מאיר תמם, אשר היה אמור להיות השחקן המחליף של חזן.

ההפקה מסרה בתגובה: "עקב חילוקי דעות ואי הסכמות שקשורות לפן האומנותי וגם לשמירת הנגיעה, החליטו הצדדים לא להמשיך את ההתקשרות".

הסרט האהוב עכשיו בעיבוד בימתי מקצועי

הסרט הישראלי האהוב “צ’רלי וחצי” זוכה לעיבוד בימתי ראשון מסוגו. ההצגה החדשה, שתעלה בקיץ הקרוב, מביאה את הקומדיה האייקונית אל התיאטרון בגרסה עדכנית, תוך שמירה על ההומור והנוסטלגיה של המקור. ההפקה משלבת קאסט מוכשר, בימוי מקצועי ואווירה שמתאימה לקהל רחב.

ההצגה, בבימויו של אילן רוזנפלד ("הפיג'מות") ובהפקת דורון מור וטומיקס, מציגה את סיפורם של צ’רלי, ששון וגילה בגרסה תיאטרלית המשלבת אלמנטים מודרניים עם רוח הסרט המקורי. ההפקה שומרת על האופי הקומי של הסרט, תוך התאמה לקהל עכשווי ומגוון.

צוות שחקנים מוביל

בהצגה משתתפים:

הקומיקאי מיקי גבע בתפקיד ששון.

השחקנית והזמרת טיילור מלכוב ("רוקדים עם כוכבים") כגילה.

בנוסף משתתפים שלומי יפרח ("השוטרים"), הסטנדאפיסט אורי ברויר והודיה ברקן (בתו של יהודה ברקן ז”ל), לצד שחקנים נוספים.

פרטי ההפקה

המכירה להצגות כבר החלה, וההפקה צפויה להפוך לאחת ההצגות הבולטות של הקיץ. כרטיסים ומידע נוסף זמינים באתר "to-mix".

“צ’רלי וחצי” על הבמה מציעה חוויה תיאטרלית המשלבת נוסטלגיה עם חדשנות, ומתאימה לקהל בכל הגילאים. ההפקה מהווה מחווה למורשת הקולנועית הישראלית ולזכרו של יהודה ברקן ז”ל.