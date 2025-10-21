צה"ל מעדכן כי הצלב האדום בדרכו לנקודת מסירה בדרום הרצועה, שם יועברו לידיו מספר גופות חטופים מחמאס בהתאם להסכם הפסקת האש.

מערכת הביטחון מעדכנת כי ארגון הצלב האדום, בתיאום עם צה"ל, נמצא בדרכו לנקודת כינוס בדרום הרצועה. שם יימסרו לידי הארגון מספר גופות חטופים שהוחזקו על ידי חמאס.

בהמשך להסכם הפסקת האש ברצועה, גורמים ביטחוניים מוסרים כי חמאס צפוי להעביר הערב לידי הצלב האדום יותר מגופה אחת של חטוף חלל, אשר תועברנה לישראל באמצעות הארגון הבינלאומי.

בהודעה משותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר כי על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום נמצא בדרכו לנקודת המפגש בדרום הרצועה, שם יועברו לידיו ארונות החטופים. בצה"ל מבקשים לנהוג ברגישות ולהמתין להליך הזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות.

במערכת הביטחון מדגישים כי חמאס מחויב לעמוד בהוראות ההסכם ולבצע את כל הנדרש כדי להשיב את גופות החטופים לישראל. ההליך צפוי להתבצע תחת פיקוח ובתיאום הדוק בין צה"ל, שב"כ והצלב האדום, עד להעברת הגופות לישראל לצורך זיהוי וקבורה.