הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט הגיב הערב (שלישי) להדחתו של ראש המל"ל צחי הנגבי, כשבדבריו ציין כי אמנם היה ראוי שיסיים את תפקידו – אך במקביל תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על סירובו לקחת אחריות על אירועי ה-7 באוקטובר ולהקים ועדת חקירה ממלכתית.

"לא חסכתי ביקורת מהמל"ל בראשות צחי הנגבי. כמו כל מי שנשא בתפקיד ב-7/10, ראוי היה שיסיים את תפקידו" אמר איזנקוט. "אך הדחתו הערב, היא ביטוי להמשך הבריחה מאחריות של כל חברי קבינט וראש ממשלת מחדל השבעה באוקטובר – לשם החלפתם באומרי הן".

עוד אמר כי "גם הערב, ובמיוחד על רקע הודעתו של הנגבי נכון לדרוש הקמת ועדת חקירה ממלכתית – שתספק תשובות אמת לעם שלם ואלפי משפחות שראויים לתשובות הללו".

במקביל, יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר כי "כמי שישב לצידו בקבינט במשך חודשים וראה מקרוב את מחויבותו למדינת ישראל וביטחונה – אני מבקש להודות לצחי הנגבי ולהוקיר את עשייתו כראש המל״ל, בתקופה כה קריטית ומורכבת למדינת ישראל".