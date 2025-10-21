פוטין דחה את הצעת טראמפ להפסקת אש באוקראינה, וושינגטון הודיעה על ביטול פגישה מתוכננת בין המנהיגים – הסיכוי לפתרון דיפלומטי מתרחק.

למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של הנשיא האמריקאי לדיפלומטיה מול פוטין, בניסיון לעצור את המלחמה באוקראינה, שכללו אפילו את הזמנתו לראשונה מזה שנים רבים לביקור בשטח ארה"ב, הנשיא פוטין ממשיך בשלו, ולא מותיר לטראמפ הרבה ברירות.

לאחר שבשבועות האחרונים אותת טראמפ באופטימיות על האפשרות לפגישה ישירה נוספת, בינו לבין נשיא רוסיה, הבית הלבן מצנן התלהבות ומודיע כי אין היתכנות לפגישה שכזו בטווח הנראה לעין, זו לאחר שפוטין סירב לכל דרישותיו של טראמפ בחזית האוקראינית.

בהצהרה רשמית שפרסם הבית הלבן ביום שלישי נמסר כי “אין תוכניות לפגישה בין הנשיא טראמפ לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעתיד הקרוב”. ההודעה מסמנת שינוי חד מהעמדה שהציג טראמפ רק ימים ספורים קודם לכן, אז טען כי פגישה צפויה להתקיים בבודפשט “בקרוב מאוד”.

לפי גורמים בוושינגטון, הסיבה לדחיית המפגש נעוצה במבוי הסתום בין שתי המדינות סביב דרכי סיום המלחמה באוקראינה. שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, קיים שיחת טלפון עם עמיתו הרוסי, סרגיי לברוב, שתוארה כ”עניינית ופרודוקטיבית”, אך נראה כי היא לא הניבה כל התקדמות ממשית. “אין צורך במפגש נוסף בין השרים, ובשלב זה גם לא בין הנשיאים”, נמסר מהבית הלבן.

במקביל, רוסיה דחתה באופן חד־משמעי את הצעתו של טראמפ להקפאת הקרבות בקווי החזית. דובר הקרמלין הדגיש כי “הדרישות של רוסיה להסדר שלום נותרו בעינן” וכי מוסקבה אינה רואה כל סיבה לשנות את תנאיה.

העמדה הקשוחה של פוטין נתפסת בוושינגטון כביטוי למאבק כוח רחב יותר – לא רק על אוקראינה, אלא גם על יחסי הכוחות בין רוסיה לארצות הברית בעידן טראמפ השני. הבית הלבן, שניסה לקדם ערוץ הידברות חדש עם מוסקבה, מוצא את עצמו כעת בפני שוקת שבורה, כאשר גם היוזמות האישיות של טראמפ לא מצליחות לבלום את ההסלמה בשטח.