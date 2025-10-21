בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי בכוונתו למנות את המשנה לראש המל"ל, גיל רייך, כממלא מקום ראש המל"ל – זאת לאחר הדחתו של צחי הנגבי מהתפקיד

רגע אחרי הודעתו הדרמטית של צחי הנגבי על הדחתו מתפקידו, בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כעת (שלישי) כי בכוונתו למנות במיידי את המשנה לראש המל״ל, גיל רייך, לתפקיד ממלא מקום ראש המל״ל במקום הנגבי.

בהודעה נאמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה לצחי הנגבי על שירותו בתפקיד ראש המל״ל ב-3 השנים האחרונות, ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו ובריאות איתנה".

גיל רייך שימש כסמנכ"ל מדיניות בוועדה לאנרגיה אטומית, ובשנת 2022 הוא מונה כמשנה לראש המל"ל דאז אייל חולתא. רייך החליף בתפקיד את איתן בר דוד, שפרש אחרי מעל 10 שנות שירות במטה לביטחון לאומי, ונשאר כמשנה גם אחרי מינויו של צחי הנגבי כראש המטה.