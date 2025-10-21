מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. השירות המטאורולוגי פרסם התראה צהובה על עומס חום.
יום רביעי: בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.
יום חמישי: בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

זרימה חזקה במפל הבניאס (ויטלי גרנדר / רשות הטבע והגנים)

יום שישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה, אך עדיין הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.