מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה. השירות המטאורולוגי פרסם התראה צהובה על עומס חום.
יום רביעי: בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.
יום חמישי: בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
יום שישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה, אך עדיין הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים