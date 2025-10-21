בריטניה הסירה את קבוצת חיאת תחריר א-שאם, לשעבר זרוע של אל-קאעידה וכיום שלטון סוריה, מרשימת ארגוני הטרור – מהלך המעורר סערה דיפלומטית.

ממשלת בריטניה הודיעה היום כי החליטה להסיר את קבוצת "חיאת תחריר אל־שאם" (HTS) – שהייתה בעבר הזרוע הסורית של אל־קאעידה וכיום משמשת כבסיס השלטון החדש בסוריה – מרשימת ארגוני הטרור של הממלכה.

ההחלטה, שעלתה לאתר הרשמי של הממשלה, התקבלה לאחר דיון ממושך במועצה לביטחון לאומי ונחשבת לאחת ההפתעות הדיפלומטיות הגדולות של השנה.

בהודעת הממשלה נמסר כי ההחלטה נועדה “לאפשר לבריטניה לקיים מעורבות הדוקה יותר עם הממשלה הסורית החדשה, לשתף פעולה במאבק בטרור ולהתקדם בתהליך היציבות האזורית.” גורמים בלונדון ציינו כי מדובר בצעד מדוד, שנועד לבחון את השינוי שעברה הקבוצה בעשור האחרון, מאז שנות מלחמת האזרחים בסוריה.

קבוצת HTS, שהוקמה בשנת 2017 מתוך מיזוג של כמה פלגי מורדים, ביניהם ג'בהת פתח א-שאם – לשעבר שלוחת אל־קאעידה בסוריה – נחשבה במשך שנים לאחת הקבוצות הקיצוניות והאלימות ביותר בזירה. עם זאת, מאז שביצעה את ההפיכה הצבאית המוצלחת כנגד אסד, פועלת הקבוצה וכמובן העומד בראשה, לזכות בלגיטימיות בינלאומית.

בשנים האחרונות החלה הקבוצה לנסות ולמתג עצמה מחדש ככוח שלטוני אזרחי־לאומי, תוך הצהרות על הפסקת קשריה לאל־קאעידה וניסיונות לנהל מערכות אזרחיות באזורים שבשליטתה, ובראשם מחוז אידליב.

בריטניה, שהכירה בעבר בארגון כגורם טרוריסטי מסוכן, שינתה את עמדתה בעקבות סדרת דו"חות מודיעיניים שהצביעו על שינוי מדיניות והפחתה בפעילות חוצה־גבולות. עם זאת, בלונדון מדגישים כי הסרת ההגדרה אינה "צ’ק פתוח" וכי הממלכה "תמשיך לפקח מקרוב על מעשי הממשלה הסורית החדשה ולשמור לעצמה את הזכות להחזיר את הסנקציות במידת הצורך."