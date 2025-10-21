במהלך ריאיון בתוכניתו עם אראל סג"ל, תקף אייל ברקוביץ' את ח"כ שמחה רוטמן על הרפורמה המשפטית ועל ניסיונות להורדת אחוז החסימה – והעימות הפך לצעקות

עימות חריג פרץ היום (שלישי) בשידור חי בתוכניתם של אייל ברקוביץ' ואראל סג"ל ב־103fm, כאשר חבר הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית), יו"ר ועדת החוקה, התארח לשיחה – שהפכה במהרה לוויכוח סוער.

ברקוביץ' פתח את העימות בשאלה נוקבת: "האם אתה ויריב לוין מודעים לפילוג שיצרתם פה במדינה?". רוטמן השיב בנחרצות ותקף בחזרה: "כשמאור גולה כמוך מדבר על סגנון מפלג – אתה מופיע הרבה יותר ממני בתקשורת, ולכן האחריות שלך לשיח גדולה יותר. אנחנו העלינו את הרפורמות להצבעה בצורה לגיטימית – מי שפילג זה מי ששרף כבישים, קילל, סירב פקודה".

ברקוביץ': "אתה עושה קומבינות עם איימן עודה כדי להוריד את אחוז החסימה?"

רוטמן: "אנא חדל מצעקותייך"

ברקוביץ': "אל תתייפייף עכשיו"

רוטמן: "כל הדיונים בנוגע לאחוז החסימה עוברים אצלי. כשם שבדקתי עם הליכוד, בדקתי גם עם הסיעות הערביות"

ברקוביץ': "אתה שקרן עלוב" | צפו בפיצוץ >>@rothmar pic.twitter.com/GNE3L2uBSN — 103FM (@radio103fm) October 21, 2025

בהמשך הריאיון תקף ברקוביץ' את המגעים להורדת אחוז החסימה, וטען כי רוטמן פועל בתיאום עם חבר הכנסת איימן עודה: "אתה עושה קומבינות עם איימן עודה כדי להוריד את אחוז החסימה. אל תתחיל להתייפייף".

רוטמן ניסה להסביר את המהלך: "כל הדיונים בנושא הזה מתנהלים דרכי. בדקתי את העמדה גם מול הליכוד וגם מול הסיעות הערביות", אך הדברים לא התקבלו בשלווה – וברקוביץ' הטיח בו: "אתה יודע מה אתה? שקרן עלוב!".