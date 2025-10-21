טאקר קרלסון, השדרן השמרני בעבר שהפך לכוכב קונספרטיבי ברשתות החברתיות, רמז והאשים כי יהודים היו מעורבים ביצירת נגיף הקורונה

השדרן האמריקאי השמרני לשעבר, שמתויג היום כחלק מהימין הקיצוני בארה"ב, רמז בתוכניתו כי יהודים הושעו פחות מווירוס הקורונה, ורמז כי הדבר מצביע על כל שליהודים יש קשר לפיתוחו של הנגיף הבינלאומי.

סרטון חדש של השדרן הקיצוני, טאקר קרלסון, יוצר גלים ברחבי הרשתות החברתיות. השדרן שהיה פעם חלק מרשת פוקס ניוז השמרנית ופוטר בבושת פנים לפני שנים בודדות, הפך לסמן קיצוני ומפיץ מוכר של תאוריות קונספירציה.

בתוכניתו האינטרנטית האחרונה, רמז קרלסון כי "על פי מחקרים", אותם כמובן לא ציין, "יהודים אשכנזים וספרדים, סבלו פחות מהקורונה ונדבקו בה בתדירות נמוכה".

קרלסון לא הרגיש צורך לגבות את דבריו ופשוט טען: "כולם יודעים את זה, זה ידוע". בנוסף יחד עם אורח בתוכנית רמז קרלסון במספר דרכים שונות כי הווירוס "הונדס" על מנת שיאפשר חסינות לאוכלוסיות יהודיות.