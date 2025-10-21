מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, איים לחדש את התקיפות נגד ישראל: נישאר מוכנים לחזור לתקוף אם ישראל תחזור לתוקפנות ולמצור שלה נגד העם הפלסטיני"

לאחר הפרות הפסקת האש של חמאס וההסלמה ברצועת עזה בתחילת השבוע, מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, נשא היום (שלישי) נאום בצנעא בו איים לחדש את התקיפות נגד ישראל.

"אחרי ההסכם בלבנון, ישראל ממשיכה בהפרה ובהתקפות שלה מדי יום. ישראל גם הורגת את העם הפלסטיני מדי יום ולא מחויבת לשום חוזה או הסכם" טען המנהיג. "המגמה צריכה להימשך בהשגחה על ההתפתחויות והאירועים בפלסטין ובאזור באופן כללי".

"אנחנו נישאר מוכנים לחזור לתקוף, ולהגיע לרמות הסלמה גבוהות, אם ישראל תחזור לתוקפנות ולמצור שלה נגד העם הפלסטיני" הוסיף ואיים. "לא נוכל לשתוק בשום שלב, ואנחנו לא מוכנים לפשרות בעמדות עקרוניות".