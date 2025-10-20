חידוש במלון סטאי, מסעדת Japoon יורדת לקומה התחתונה ומשדרגת את חוויית הסועדים עם מנות חדשות, סושי מוקפד, אווירה ייחודית ומוזיקה חיה של DJ | אל תפספסו

מסעדת ג'אפון הממוקמת במלון סטאי תל אביב, משלבת בתוכה כל מה שצריך בשביל חוויה יוקרתית ומושלמת.

החל מה-8.10, מסעדת הגורמה הכשרה של מלון סטאי Japoon, משנה מיקום ועוברת מהמרפסת העליונה אל חלל פנימי חדש בקומה התחתונה של המלון. המעבר מסמן פתיחת עונה חורפית באווירה אינטימית ומוקפדת, עם מוזיקה חיה וחוויית אירוח שתעמיק את תחושת היוקרה והייחוד של המלון ושל המסעדה עצמה.

המהלך מגיע לאחר חודשים של הצלחה מרשימה מאז פתיחת המסעדה במאי 2025, ומיועד לשפר את חוויית המבקרים במלון ובסביבתו כך שתתאים לכל עונות השנה. המיקום החדש בקומה התחתונה ישמר את האופי היוקרתי והאלגנטי של המסעדה, תוך שהוא מציע סביבה צעירה ותוססת, מתאימה לקבוצות חברים, חגיגות וערבי זוגות, עם אווירה ייחודית ומוזיקה חיה של DJ.

המסעדה תמשיך להציע את תפריט הסושי האיכותי והמוקפד שהפך אותה למבוקשת, הכולל מגוון מאקי רולים ייחודיים, סשימי טרי וניגירי המוכנים בקפידה מחומרי גלם טריים ומשובחים. במסגרת המעבר, יתווספו למסעדה מספר מנות חדשות ומיוחדות, המשלבות טעמים מסורתיים עם טוויסט מודרני.

הרולים במסעדה, הם מהטעימים שמוגשים בישראל. בין המנות המוצלחות במסעדה, ניתן למצוא את האושן כמהין – רול המורכב ממוסר ים בפנקו, שאלוט מטוגן, מלפפון, ספייסי כמהין, עטוף באבוקדו וטוביקו שחור.

בנוסף, אחד הרולים היותר טעימים שתאכלו, הוא הגרון רול, 10 חתיכות מדהימות של סלמון, טונה אדומה, עטוף באבוקדו, טוביקו אדום, ספייסי מיונז יפני ורוטב גריל יפני.

בגזרת המאכלים היפנים תוכלו למצוא ניגרי וסשימי מהדגים הכי טריים שיש, מנות קלאסיות כמו קריספי רייס טונה או סלמון וסלטים מרעננים וטריים.

בתפריט תוכלו למצוא גם מנות בשריות מעולות, החל מפילה בקר עסיסי, אנטריקוט אנגוס מיושן ועד קרפאצ'ו פילה בקר עם צ'יפס ארטישוק ירושלמי.

Japoon , שהגיעה לישראל מהצלחתה במיאמי והפכה במהירות ליעד מבוקש ומוערך לאוהבי המטבח היפני האותנטי בתל אביב. המסעדה הפכה לאחת המסעדות המדוברות בעיר, כאשר אליה מגיעים בקביעות אנשי תקשורת, ידוענים ודמויות ציבור רבות מעולמות הבידור.

המסעדה זכתה להצלחה בזכות השילוב הייחודי של קולינריה יפנית מוקפדת, כשרות ללא פשרות, שירות ברמה גבוהה ומיקום יוקרתי בלב קו החוף של תל אביב.

שעות פעילות: א'-ה': החל מהשעה 18:30 מוצאי שבת: החל מהשעה 19:30 כתובת: דוד רזיאל 22, תל אביב – יפו.