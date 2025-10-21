שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל היום (שלישי) בשעות הצהריים, כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה בדרום רצועת עזה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו.
האירוע התרחש בשעה 12:30, במהלך פעילות של כוחות צה"ל לחישוף מרחב האבטחה של הכוחות בדרום חאן יונס. במהלך הפעילות, טנק עלה על מטען שהוטמן בשטח.
על פי צה"ל, לא זוהו מחבלים במרחב בעת הפיצוץ. נכון לשעה זו, מתבצעות בדיקות מודיעיניות במטרה לברר מתי הונח המטען בשטח.
לאחר האירוע, תקף צה"ל מספר מטרות טרור במרחב, אשר זוהו כאיום פוטנציאלי על הכוחות הפועלים במקום.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
מוטי
זה ביבי והסכמים שלו17:03 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה בזויים -
והתגובות שלהם .17:07 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי
זה ביבי והסכמים שלו17:03 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה בזויים -
והתגובות שלהם .17:07 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר