יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שוחח עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, על ההתפתחויות האחרונות ברצועת עזה. בנוסף השניים עסקו ב-"צעדים נדרשים להשגת פתרון מדיני כולל לסכסוך הישראלי־פלסטיני".
על פי הדיווחים בעיתוני ערב הסעודית וצרפת, שני המנהיגים שוחחו על "הצורך הדחוף בהפחתת הסבל ההומניטרי של העם הפלסטיני" ואת החשיבות של "נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה". עוד ציינו כי יש לקדם צעדים מעשיים להקמת "מדינה פלסטינית עצמאית" כחלק מפתרון שתי המדינות, אשר יוביל ל"שלום צודק ויציב באזור".
השניים שוחחו גם על המשך שיתוף הפעולה הדו־צדדי בין צרפת לערב הסעודית בתחומים כלכליים וביטחוניים, תוך הדגשת תפקידן של שתי המדינות בזירה הבינלאומית בקידום יוזמות שלום במזרח התיכון.
בנוסף, בן סלמאן צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון עוד פחות מחודש, שם צפוי יורש העצר לעסוק גם בנושא הפלסטיני והישראלי.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
נתניהו הוא הכישלון המוחלט ... אדם שמחק דור שלם ... והקים בפועל את במדינה הפלסטינית... הוא הפך את ישראל למדבר וציה , אדמה חרוכה ואיי חורבות... באמת השגים מעוררי התפעלות ...
מה זוממים ? קראתם על מה ישראל חתמה בהסכם עם החמאס ? תקראו את סעיף 18 , אם אני לא טועה ... הוא עוסק בדיוק בזה שישראל "תומכת", "מקבלת" את...
מה זוממים ? קראתם על מה ישראל חתמה בהסכם עם החמאס ? תקראו את סעיף 18 , אם אני לא טועה ... הוא עוסק בדיוק בזה שישראל "תומכת", "מקבלת" את הצורך לבסס את יסודות להקמת מדינה הפלסטינית .... ממשלת הימין על מלא אשררה את ההסכם הזה ... שטראמפ כפה על הסמרטוט נתניהו ...המשך 16:29 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה זוממים ? קראתם על מה ישראל חתמה בהסכם עם החמאס ? תקראו את סעיף 18 , אם אני לא טועה ... הוא עוסק בדיוק בזה שישראל "תומכת", "מקבלת" את הצורך לבסס את יסודות להקמת מדינה הפלסטינית .... ממשלת הימין על מלא אשררה את ההסכם הזה ... שטראמפ כפה על הסמרטוט נתניהו ...
מה זוממים ? קראתם על מה ישראל חתמה בהסכם עם החמאס ? תקראו את סעיף 18 , אם אני לא טועה ... הוא עוסק בדיוק בזה שישראל "תומכת", "מקבלת" את...
מה זוממים ? קראתם על מה ישראל חתמה בהסכם עם החמאס ? תקראו את סעיף 18 , אם אני לא טועה ... הוא עוסק בדיוק בזה שישראל "תומכת", "מקבלת" את הצורך לבסס את יסודות להקמת מדינה הפלסטינית .... ממשלת הימין על מלא אשררה את ההסכם הזה ... שטראמפ כפה על הסמרטוט נתניהו ...המשך 16:28 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר