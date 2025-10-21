יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שוחח עם נשיא צרפת עמנואל מקרון על הצורך בהקמת מדינה פלסטינית, ועל דרכים לקידומה

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שוחח עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, על ההתפתחויות האחרונות ברצועת עזה. בנוסף השניים עסקו ב-"צעדים נדרשים להשגת פתרון מדיני כולל לסכסוך הישראלי־פלסטיני".

על פי הדיווחים בעיתוני ערב הסעודית וצרפת, שני המנהיגים שוחחו על "הצורך הדחוף בהפחתת הסבל ההומניטרי של העם הפלסטיני" ואת החשיבות של "נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה". עוד ציינו כי יש לקדם צעדים מעשיים להקמת "מדינה פלסטינית עצמאית" כחלק מפתרון שתי המדינות, אשר יוביל ל"שלום צודק ויציב באזור".

השניים שוחחו גם על המשך שיתוף הפעולה הדו־צדדי בין צרפת לערב הסעודית בתחומים כלכליים וביטחוניים, תוך הדגשת תפקידן של שתי המדינות בזירה הבינלאומית בקידום יוזמות שלום במזרח התיכון.

בנוסף, בן סלמאן צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון עוד פחות מחודש, שם צפוי יורש העצר לעסוק גם בנושא הפלסטיני והישראלי.