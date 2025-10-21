צרה חדשה נפלה על המשטר האיראני, שאיבת המים המוגברת של המשטר כתוצאה ממשבר המים במדינה גורמת לשקיעה עצומה של אדמה, במיוחד בבירה טהראן

צרה חדשה נפלה על המשטר האיראני, מחקרים גאולוגיים חדשים שבוצעו במסגרת חקר הבצורת הקשה באיראן והשלכות שאיבת המים המוגברת של המשטר, גילו תופעה מדאיגה במיוחד שמסכנת את איראן כולה וטהראן במיוחד.

איראן נמצא במשבר מים, מהקשים שידעה מדינה בהיסטוריה המודרנית. רבים מהברזים בטהראן עומדים ריקים 12 שעות ביממה, והמשטר נאלץ לפזר משאיות מים בשכונות הצפופות למען רווחת התושבים.

אך מחקר חדש מראה כי האפקט ההרסני ביותר של משבר המים האיראני, יכול להיות בכלל מתחת לרגליים של כל תושבי טהראן.

סקר גאולוגי חדש גילה כי שאיבת המים המוגברת מהאקוויפרים התת קרקעיים בטהראן גורם לשחיקת אדמה עצומה בכל המדינה, אך עם דגש חריג לגבי טהראן. על פי הסקרים הגאולוגיים שבוצעו, בעזרת דגימות קרקע וחקר תמונות לווין וסריקות מתקדמות.

השאיבה חסרת המעצורים גורמת לשקיעה של 10 מילימטר בשנה (כ-1 ס"מ) בכלל איראן, עם שקיעות שמגיעות עד ל-13 ס"מ בשנה באזורים מסוימים בטהראן. במידה והמצב יימשך, טהראן עלולה להפוך תוך שני בודדות לנוף אפוקליפטי שמנוקד כולו בבולענים ובניינים קורסים.