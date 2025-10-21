ערוץ 14 הודיע היום (שלישי) על מינויו של שריה הרוש לתפקיד כתב המשטרה והפלילים של חברת החדשות של הערוץ. הרוש, שכבר שימש בעבר ככתב אזורי ביהודה ושומרון בערוץ 20 וכעורך רצועות אקטואליה בערוץ 14, ישוב כעת לתפקיד מפתח בתחום הסיקור הפלילי והביטחוני.
הרוש מסר לאחר המינוי: "מודה להנהלת הערוץ על האמון. גאה להצטרף לחברת החדשות מהמובילות בישראל. נעבוד קשה כדי להביא לצופים מדי ערב תוכן אמין, מעניין ומגוון".
מהנהלת הערוץ נמסר: "אנו שמחים לצרף את שריה לצוות הכתבים האיכותי של ערוץ 14. שריה החל את דרכו בעיתונות בערוץ עוד כשהיה ערוץ 20. הוא ראוי ביותר לתפקיד החשוב, ואין לנו ספק בהצלחתו".
שירי מנתניה
מתחמשים נגד עם ישראל ומדינת ישראל, תוקפים ומשסים.15:44 21.10.2025
