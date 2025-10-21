אליאנה תדהר התארחה בתוכנית "על הפנים" עם נדב אמבון, ודיברה בגילוי לב על הגבולות שהיא מציבה לעצמה מול המצלמות. בריאיון כנה במיוחד, היא סיפרה למה החליטה לא להצטלם בהלבשה תחתונה – גם כשהייתה הפרזנטורית הראשית של דלתא.

צפו בקטע מתוך הראיון עם אליאנה

כשאמבון אמר לה: "עשיתם משהו בלי להראות אותו ועדיין מוכרים את הדבר עצמו", תדהר הסכימה, וסיפרה על החלטתה לא להצטלם בהלבשה תחתונה, למרות שהייתה הפרזנטורית הראשית של דלתא.

"דמיינתי את עצמי בשלט ענק – וזה לא הרגיש לי נכון"

תדהר משתפת שההחלטה נפלה בעקבות דמיון מודרך שעשתה לעצמה: "דמיינתי את עצמי בחזייה ותחתונים על שלט ענק באיילון. הנהג מונית מסתכל על השלט, רואה את כולי, ואז מסתכל אחורה ורואה אותי יושבת אצלו במונית. שם הבנתי שאני לא רוצה. שלפחות רוב הגוף שלי יישאר שלי ושל אהובי."

"אני חושבת שאני פצצה – פשוט לא חייבת שכולם יראו את זה"

היא מדגישה שההחלטה איננה מגיעה מחוסר ביטחון: "זה לא שאני לא מרגישה בנוח עם עצמי, אני חושבת שאני פצצה. פשוט לא חייבת שכולם יראו את זה."

"נשארו מעט כמוך בימינו": הרשת מפרגנת לאליאנה

דבריה של אליאנה תדהר הציפו את הרשת בגל של פרגון והזדהות. גולשים רבים הודו לה על האומץ והאותנטיות, והזכירו כמה נדיר לראות היום כוכבת שבוחרת לשמור על גבולות ברורים גם בעולם של חשיפה אינסופית.

"נשארו מעט כמוך בימינו" כתבה אחת המגיבות, "כולן מתפשטות בשביל כסף ותהילה, ואת נשארת נאמנה לערכים שלך." אחרת הוסיפה: "קול נדיר בשנת ה'תחגגי את הגוף שלך'", ואחרת סיכמה בפשטות: "הלוואי שכל נערה תשמע את הקול שלך – זאת האמת היפה."