שורד השבי מתן אנגרסט הגיע היום (ג') לביקור ראשון בכיכר החטופים וביקש להעביר מסר כי הוא מבטיח לפעול ככל שביכולתו עד להשבת החטוף האחרון.

״הגעתי לכיכר לחלוק כבוד לכל החטופים שעדיין בעזה, אני כל כך שמח על החטופים שחזרו הביתה – כל החיים, בריאים ושלמים, וישתקמו בעזרת השם. אני רוצה להגיד שאנחנו נמשיך במאבק עד שאחרון החטופים יחזור הביתה, לקבורה ראויה בארץ ולא נרפה, ובעזרת השם ביחד ננצח״.

אנגרסט תושב קרית ביאליק, נלחם בשבעה באוקטובר בצוות הטנק של סרן דניאל פרץ הי"ד. הוא נחטף מהטנק במוצב נחל עוז על ידי מחבלי חמאס במהלך הטבח כשהיה פצוע וללא הכרה. הוא שהה בשבי כשנתיים ושוחרר ערב שמחת תורה.

במהלך שהותו בשבי, משפחתו פרסמה תמונות המעידות על פציעותיו ותנאיו הקשים, ואמו העידה כי הוא עבר חקירות ועינויים. לאחר שובו, סיפר על ההתמודדות הקשה בשבי, כולל ניתוק מהעולם, חקירות אלימות, ותנאי מחייה קשים. הוא סיפר כי מצא כוח בסידור וחומש תורה, וקרא בהם פעמים רבות. שובו של מתן התקבל בהתרגשות רבה בישראל.

כבר למחרת שחרורו הגיע להלוויית מפקדו דניאל פרץ בהר הרצל בירושלים.