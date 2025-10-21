במצרים מאשרים כי ראש המודיעין של המדינה סן רשאד, הגיע לישראל כדי לקיים פגישות עם בכירים ישראלים סביב הפסקת האש עם ארגון הטרור חמאס

במצרים מאשרים כי ראש המודיעין של המדינה סן רשאד, הגיע לישראל היום (שלישי) כדי לקיים פגישות עם בכירים ישראלים סביב הפסקת האש עם ארגון הטרור חמאס. לפי הדיווח בתקשורת המצרית, הוא יפגש גם עם השליח האמריקני סטיב וויטקוף.

כזכור מוקדם יותר היום דווח כי מטוס שבשימוש של ראש המודיעין המצרי חסן רשאד הגיע היום לישראל מקהיר רשאד, השתמש במטוס לביקורים באזור. היום סגן נשיא ארצות הברית, ג'יימס דייוויד ואנס בישראל התחיל ביקורו בישראל. בעקבות הביקור משטרת ישראל כבישים רבים ייחסמו.

מהמשטרה נמסר: "מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור.מגן כחול 7 הינו מבצע לאומי מורכב ומשולב, אשר יתוכלל על ידי משטרת ישראל ויתמקד במספר גזרות, ובפרט: מרחב נתב״ג, אזור קריית גת, תל-אביב, ירושלים והצירים הראשיים המובילים לערים".