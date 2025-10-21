ערוץ החדשות i24NEWS מודיעכי דנה ירקצי מצטרפת לערוץ ותשמש כתבת כלכלה ותחקירים, כחלק מהמגמה להרחבת הסיקור הכלכלי בערוץ

ערוץ החדשות i24NEWS מודיע היום (שלישי) כי דנה ירקצי מצטרפת לערוץ ותשמש כתבת כלכלה ותחקירים, כחלק מהמגמה להרחבת הסיקור הכלכלי בערוץ. ירקצי תתמקד בסוגיות של יוקר המחיה, צרכנות, המגזר העסקי ועוד, ותסקר את תחומי הכלכלה לצד כתבת הכלכלה עדי כהן וכתבת התיירות והתעופה יולי סלומון.

ירקצי שימשה כתבת הכלכלה של כאן 11 בחמש השנים האחרונות. לפני כן היתה כתבת הרווחה והחינוך של אתר וואלה במשך שש שנים. חלק מהחשיפות שפרסמה: הביאה למעצרו של הפעיל הפוליטי דודי אפל על ידי רשות המיסים; עבירות הבנייה של מנכ״ל האוצר לשעבר שי באבד בביתו; חגיגת עלויות הטיסות של שר הכלכלה ניר ברקת; התכתבויות בכירי המשק באשר להשלכות המאבק של המגזר העסקי בממשלה; הקלטות הדוגמנית אסתי גנזבורג בפרשת החובות של עדי קייזמן לרני רהב; ועוד.

דנה ירקצי מסרה: "אני שמחה להצטרף לנבחרת המקצועית של i24NEWS ורוצה להודות לערוץ כאן 11 וכאן רשת ב׳ על חמש שנים מצוינות. תודה גם למנהל החדשות ליאור לנדנברג ולעורכים שליוו אותי לאורך השנים, עמדו מאחורי כל פרסום או תחקיר שלי ועזרו לי ללמוד טוב יותר על העבודה העיתונאית. נעשה ונצליח".