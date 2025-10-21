התקבלה החלטה עקרונית כי משחקי היורוליג יחזרו לישראל בעוד כחודש ב-1.12 והפועל תל אביב ומכבי תל אביב יוכלו לארח מול הקהל הביתי

היום (שלישי) התקלה החלטה עקרונית כי משחקי היורוליג יחזרו לישראל בעוד כחודש ב-1.12. ההחלטה התקבלה בסיומה של ישיבה בנושא של הנהלת הליגה הטובה באירופה, לאור ערבויות בטחוניות ודיפלומטיות שהציגה מכבי תל אביב ומאמצים של הנהלת שני המועדונים.

העונה לראשונה משחקות שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, כשהפועל תל אביב לוהטת עם הפסד אחד (למכבי תל אביב) וארבעה ניצחונות בעוד היריבההעירונית עם מאזן הפוך.

המשחק האחרון ביורוליג שנערך בישראל התקיים ב-5.10.2023 יומיים לפני הטבח בשמחת תורה. מכבי תל אביב ניצחה את פרטיזן בלגרד במחזור הראשון של היורוליג.

מיקי זוהר בירך את הקבוצות הישראליות: "הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו"

מפרוץ המלחמה כל הקבוצות הישראליות בכל הענפים נודדות באירופה לארח משחקים. מדובר באובדן כוח משמעותי, וכן אובדן כלכלי מכרטיסים שלא נמכרים. לפי הדיווח של ערוץ הספורט מאנוס פאפאדופולוס, שאחראי בהפועל תל אביב על הקשרים מול היורוליג ודימיטריס איטודיס שמשמש כנשיא דירקטוריון המאמנים של הליגה מעורבים במאמצים הנוגעים לדבר, במטרה להפעיל לחץ על בעלי זכות ההצבעה.

וילרבאן של טוני פארקר. כוכב ה-NBA הבהיר שהוא יעמוד לצד הישראליות. בנוסף, גם צסק"א שעדיין מושעית מהליגה אך מחזיקה בזכות הצבעה כאחת מבעלותיה העבירה מסרים שתתמוך בהשבת המשחקים לישראל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך: "אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי החדש שישראל נמצאת בו בעקבות חתימת ההסכם להשבת החטופים. הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל".

מכבי תל אביב: "הישג בעל חשיבות כבירה לספורט הישראלי ולמדינת ישראל".

ממכבי תל אביב נמסר: "מועדון הכדורסל מכבי תל אביב פעל בתקופה האחרונה על מנת לאפשר למנכ"ל היורוליג פאוליוס מונטיונאס לקבל החלטה, בגיבוי כל קבוצות היורוליג, להחזיר את אירוח המשחקים בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025. העבודה השקטה של מכבי מאחורי הקלעים מול קבוצות היורוליג ומול המנכ"ל הניבה פרי, כאשר מכבי קיבלה את גיבוי כל קבוצות היורוליג וההחלטה להשיב את משחקי היורוליג לישראל התקבלה".

"זהו הישג בעל חשיבות כבירה לספורט הישראלי ולמדינת ישראל גם בפן הדיפלומטי. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הוכיח שוב שהוא אחד מהכוחות המובילים והמשפיעים ביותר בספורט האירופאי. בקרוב ניפגש בהיכל".

מהפועל תל אביב נמסר: "מועדון הכדורסל הפועל "IBI" תל אביב שמח ונרגש להודיע על חזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר 2025, בכפוף להנחיות היורוליג. המועדון מודה למנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס, להנהלת הארגון ולכל המועדונים על ההבנה והתמיכה".

עופר ינאי, מבעלי המועדון: "אנחנו מברכים על ההחלטה המשמעותית לאפשר את חזרת משחקי היורוליג לישראל. תודה גדולה להנהלת היורוליג, לקבוצות המשתתפות ולכל מי שלקח חלק בקבלת ההחלטה. מדובר בצעד חשוב בדרך לחזרה לשגרה – ובעיקר מרגש לדעת שאוהדינו יוכלו לשוב ולחוות את משחקי היורוליג מקרוב, במקום שבו הם ראויים להתקיים".