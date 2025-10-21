שינוי כיוון? בית המשפט קבע שאוהדי מכבי חיפה שפוצצו את המשחק בין הירוקים למכבי ת"T לפני כתשעה חודשים יחויבו לשלם לקבוצתם 1.7 מיליון שקלים

שינוי כיוון? בית המשפט קבע היום (שלישי) שאוהדי מכבי חיפה שפוצצו את המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב לפני כתשעה חודשים יחויבו לשלם לקבוצתם חיפה 1.7 מיליון שקלים.

החיוב הוא על הפגיעה בקבוצה שהורידו לה נקודות ואיבדה גובה במאבק האליפות. בנוסף הקבוצה ספגה קנס כספי ואיבדה הכנסות. המועדון הגישו תביעות אזרחיות כנגד האוהדים שלטענתם שלא הגישו כתב הגנה וחויבו בסכום העתק. מדובר בצעד תקדימי, כשלראשונה קבוצה תובעת את האוהדים על הנזק. האם זה ירתיע את האוהדים הבאים שיחשבו על השלכת אבוקות לדשא ופגיעה באנשים?

עוד באותו נושא בלי רחמים: זה העונש הצפוי של הפועל תל אביב 18:59 | חדשות סרוגים 1 1 😢

רק השבוע הדרבי של תל אביב שהיה אמור להתקיים ביום ראשון פוצץ לאחר שלטענת המשטרה, עשרות בני אדם נפצעו בעקבות השלכת אבוקות של אוהדי הפועל תל אביב. שני ילדים פונו לבתי החולים.בנוסף אוהדי האדומים טענו לאלימות משטרתית נגדם שגרמה גם היא לפצועים רבים.