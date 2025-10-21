נתוני הרייטינג היומיים מגלים כי חדשות 12 מובילה עם 14.1%. אחריה חדשות 14 עם 6.4%, חדשות 13 עם 4.9%, חדשות 11 עם 4.4%, וחדשות i24News סוגרת את הטבלה עם 0.9%.
רייטינג תוכניות הפריים טיים
"חשיפה" בקשת 12 השיגה 10.7%. "בואו לאכול איתי" בכאן 11 רשמה נתון גבוה של 9.7%. תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 קיבלה 8.7%, ו"כלוב הזהב" ברשת עם 6%. זו הפעם השנייה ברציפות שתכנית האוכל של כאן 11 גוברת על הפטריוטים של ערוץ 14.
רייטינג לייט נייט
"חשיפה אולפן" של קשת 12 הובילה את השעות המאוחרות עם 7.2%. "הצינור" ברשת עמד על 4.6%, "סטורי לילה" בערוץ 14 השיג 3%, ו"חדשות הלילה" של כאן 11 נמדדה עם 2.6%.
ממש, תכניסו את הצפיה לייב ביווטב, באפליקציה ובשידורים חוזרים
לא סתם נלחמים על חוק המדידה09:49 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו
נו באמת... ארוחה טובה או ינון מגל?...11:01 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איש ימין
ערוץ של עבדים ושפחות חסרי עמוד שידרה וערכים . ערוץ מביך ועלוב.11:49 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
בתגובה ל: איש ימין
אידיוט זה עושה אותך יותר חשוב בעיני עצמך כשאתה משתלח באזרחים אחרים ????12:18 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורה
ערוץ 14 מזעזע.......12:07 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציקו ביטון
בושה שיש ערוץ 14 שפילג את העם וממון על ידי ביבי שמשלם המון המון כסף לינון מגל המשוחט12:56 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רם
העיקר טביבי ההזויה נבחרה למגישה הטובה חחח רק הצופים של 14 השתתפו בסקר ההזוי טוב אין להם מה לעשות יאללה ממתין ל שמאל בוגד לך לעזה או רק ביבי15:04 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
שקר !!!! תפסיקו ללקק לערוץ 12 הערוץ אלג'יריה של ישראל שכולו רק שינאה וקינאה. ערוץ 12 לא מגיע אפילו לא....7%14:11 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה
אולי תפסיקו עם הכותרות האלה בשורה קשה לא משנה באיזה צד אתם סה"כ מדובר באחוזי צפייה. הקרע העם כל כך גדול אתם רק מעצימים אותו .13:32 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסרף פלורנס
תבדקו טוב 14 עים מס' צופים גבוה מקבל נתון נמוך חחחחרק 1413:47 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונסון
תגידו סרוגים, מי הגאון שאישר את הכותרת החכמה הזאת שאין לה שום קשר למה שאתם כותבים בהמשך וכמובן למציאות15:22 21.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר