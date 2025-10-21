משרד התקשורת הודיע כי הוא קונס את חברת הוט מובייל בלמעלה מ-326 אלף שקלים בגלל חיובי יתר. כשליש מהתלונות בנושא, עסקו בחברת הוט מובייל

משרד התקשורת הודיע היום (שלישי) כי הוא קונס את חברת הוט מובייל בלמעלה מ-326 אלף שקלים בגין חיובי יתר. כשליש מהתלונות בנושא שהוגשו למשרד, עסקו בחברת הוט מובייל

ההחלטה התקבלה בעקבות הליך פיקוח שחשף עשרות פניות מוצדקות של לקוחות שחויבו ביתר. מהבדיקה עלה כי אחוז התלונות נגד החברה בנושא חיובי יתר גבוה משמעותית מנתח השוק שלה, כאשר 34% מכלל התלונות בנושא שהגיעו למשרד בתקופה שנבדקה (יוני – דצמבר 2024) הופנו כלפי הוט מובייל.

עוד באותו נושא סוף סוף: משרד התקשורת בהודעה משמחת לציבור 08:27 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

המשרד הניח כי מספר המקרים בפועל גבוה אף יותר, שכן יש רבים שאינם מזהים את החיוב העודף או נמנעים מהגשת תלונה. טענת החברה כי מדובר במקרים חריגים ונקודתיים נדחו. בנוסף המשרד מצא כי רמת בהוראות החוק הפרות החוק של הוט החריפו מאז הליך פיקוח קודם שנעשה בעניין זה אשתקד, מה שהוביל להחמרה בגובה העיצום.

למרות שהחברה טענה כי פעלה לתקן את הבעיות, משרד התקשורת קבע כי לא הם לא הציגו אסמכתאות מספקות לכך, והממצאים בשטח מעידים כי לא חל שיפור בנושא. בנוסף, המשרד הטיל עיצום כספי בסך 65,360 שקלים על חברת "אקספון 018 בע"מ". זאת, בשל אי העברת מידע מלא ובמועד למשרד ואי שמירת תיעוד של הסכמי התקשרות עם מנויים, בניגוד להוראות חוק התקשורת והתקנות.