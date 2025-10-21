פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה ומייסדת מחאת 'הדגלים השחורים', מגיבה לסערה בעקבות דבריו של יריב לוין לפיהם יצחק עמית אינו נשיא בית המשפט העליון, ואומרת כי כל המטרה של אי הכרתו בעמית היא טרפוד הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
ברסלר התייחסה לדיווחים לפיהם לוין לא אהב את זה שנתניהו אמר שעמית היא נשיא בית המשפט העליון, ואמר לו כי אם זה כך אז שייתן לו להקים ועדת חקירה על השבעה באוקטובר.
לדברי ברסלר: "ועכשיו גם אמירה מפורשת של השר להחרבת מערכת המשפט: מלחמת החורמה של ממשלת חמאס הוא נכס כנגד נשיא העליון השופט יצחק עמית, מטרתה טרפוד הקמת ועדת חקירה ממלכתית".
אזרח
אזרח
סרוגים הדובר והיחצ"ן של שקמה ברסלר ?! את מי מעניינים הגיגיה ?!09:24 21.10.2025
די לבנטוט בסרוגים
בתגובה ל: אזרח
די לבנטוט בסרוגים
בתגובה ל: אזרח
כל קשר בין האתר למגזר דתי מקרי בהחלט. מתי כבר יחקרו כל אנשי ה״לא יהיה לנו צבא באוקטובר ״??09:38 21.10.2025
מקשה סרלבלר
מקשה סרלבלר
שיקמע ברעסלער הינה לדעתי חלק מחבורת יהודונים עלובים שונאי ישראל. פשיסטים תאבי שליטה. תומכי דיקטטורת הפושעים בגלימות שחורות ובראשם עבריין בנייה ואמא של גנב. קצה נפשנו בהם ובשכמותם. אין להם מקום וחלק בעם ישראל יש להקיא מתוכנו את גוש הרוע הסרטני הזה 🤮🤮😋🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 09:42 21.10.2025
לפידיוט יומי
לפידיוט יומי
צחקתי. גם אני רוצה למנות את עצמי.09:35 21.10.2025
