פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לסערה בעקבות דבריו של יריב לוין לפיהם יצחק עמית אינו נשיא בית המשפט העליון: "כל המטרה היא למנוע ממנו להקים ועדת חקירה ממלכתית"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה ומייסדת מחאת 'הדגלים השחורים', מגיבה לסערה בעקבות דבריו של יריב לוין לפיהם יצחק עמית אינו נשיא בית המשפט העליון, ואומרת כי כל המטרה של אי הכרתו בעמית היא טרפוד הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

ברסלר התייחסה לדיווחים לפיהם לוין לא אהב את זה שנתניהו אמר שעמית היא נשיא בית המשפט העליון, ואמר לו כי אם זה כך אז שייתן לו להקים ועדת חקירה על השבעה באוקטובר.

לדברי ברסלר: "ועכשיו גם אמירה מפורשת של השר להחרבת מערכת המשפט: מלחמת החורמה של ממשלת חמאס הוא נכס כנגד נשיא העליון השופט יצחק עמית, מטרתה טרפוד הקמת ועדת חקירה ממלכתית".