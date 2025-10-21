חצי שנה אחרי שפוטר בעקבות התבוסה 1:5 בדרבי להפועל חיפה, מכבי חיפה הודיעה היום (שלישי) על חזרתו של ברק בכר לקדנציה שלישית בקבוצה. בקדנציה הראשונה זכה עם הקבוצה בשלוש אליפיות.
בנוסף נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, שוחח הערב עם יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ וביקש לפנות למאמן נבחרת נוער ב׳ גיא צרפתי כדי שישוב לצוות המקצועי המתגבש במועדון. זוארץ איחל הצלחה ומאוחר יותר שוחח עמו גם המאמן.
זוארץ: ״"כמו תמיד, הפנייה נעשתה באופן ההגון והמכבד ביותר ואני מעריך זאת. נהנינו מהתקופה עם גיא צרפתי, שהיה שותף מלא לעשייה בנבחרות הצעירות. אני מאחל לו הצלחה באתגר המחודש".
בקדנצייה השנייה כאמור פוטר לאחר שסיים בעונה החולפת במקום השלישי והצליח לנצח רק פעם אחת את אחת משלושות הגדולות האחרות (מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים).
אמש הירוקים הודיעו על פיטוריו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, רובן רודריגז ולוצ'יאנו טאיילר. ההחלטה מגיעה לאחר ההפסד למכבי נתניה לפני יומיים כשהקבוצה נמצאת עם 9 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים