מהמועדון נמסר: "ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה. המועדון מבקש להודות לדייגו פלורס ולעוזריו על תקופתם במועדון, מלא הערכה על הגעתם לישראל בעיצומה של מלחמה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם המקצועית".

ברק בכר הוא המאמן עם הכי הרבה אליפויות בכדורגל הישראלי (יחד עם דרור קשטן) כשזכה בשש אליפויות. שלוש עם מכבי חיפה אחרי עשור בלי אליפות ושלוש עם הפועל באר שבע אחרי 40 שנה ללא התואר הנחשק. לאחר הקדנציה המוצלחת במדי הירוקים, יצא לקדנציה קצרה ולא מוצלחת בכוכב האדום בלגרד, ואחריה לקדנציה שנייה במדי הירוקים ממנה כאמור פוטר.

מעבר לאליפויות השיג הישגים מרשימים נוסף כשהפעיל עם הקבוצה מהכרמל לליגת האלופות שם ניצחו 0:2 את יובנטוס, והשיגו משחקים מרשימים נוספים מול פ.ס.ז של מסי, נייאמר ואמבפה ובנפיקה ליסבון.