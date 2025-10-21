חצי שנה אחרי שפוטר בעקבות התבוסה 1:5 בדרבי להפועל חיפה, מכבי חיפה הודיעה היום (שלישי) על חזרתו של ברק בכר לקדנציה שלישית בקבוצה. בקדנציה הראשונה זכה עם הקבוצה בשלוש אליפיות.

בנוסף נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, שוחח הערב עם יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ וביקש לפנות למאמן נבחרת נוער ב׳ גיא צרפתי כדי שישוב לצוות המקצועי המתגבש במועדון. זוארץ איחל הצלחה ומאוחר יותר שוחח עמו גם המאמן.

 

זוארץ: ״"כמו תמיד, הפנייה נעשתה באופן ההגון והמכבד ביותר ואני מעריך זאת. נהנינו מהתקופה עם גיא צרפתי, שהיה שותף מלא לעשייה בנבחרות הצעירות. אני מאחל לו הצלחה באתגר המחודש".

בקדנצייה השנייה כאמור פוטר לאחר שסיים בעונה החולפת במקום השלישי והצליח לנצח רק פעם אחת את אחת משלושות הגדולות האחרות (מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים).

אמש הירוקים הודיעו על פיטוריו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, רובן רודריגז ולוצ'יאנו טאיילר. ההחלטה מגיעה לאחר ההפסד למכבי נתניה לפני יומיים כשהקבוצה נמצאת עם 9 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

שלוש אליפויות במכבי חיפה והעפלה לליגת האלופות

מהמועדון נמסר: "ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה. המועדון מבקש להודות לדייגו פלורס ולעוזריו על תקופתם במועדון, מלא הערכה על הגעתם לישראל בעיצומה של מלחמה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם המקצועית".

ברק בכר | צילום: באדיבות מכבי חיפה
ברק בכר הוא המאמן עם הכי הרבה אליפויות בכדורגל הישראלי (יחד עם דרור קשטן) כשזכה בשש אליפויות. שלוש עם מכבי חיפה אחרי עשור בלי אליפות ושלוש עם הפועל באר שבע אחרי 40 שנה ללא התואר הנחשק. לאחר הקדנציה המוצלחת במדי הירוקים, יצא לקדנציה קצרה ולא מוצלחת בכוכב האדום בלגרד, ואחריה לקדנציה שנייה במדי הירוקים ממנה כאמור פוטר.
מעבר לאליפויות השיג הישגים מרשימים נוסף כשהפעיל עם הקבוצה מהכרמל לליגת האלופות שם ניצחו 0:2 את יובנטוס, והשיגו משחקים מרשימים נוספים מול פ.ס.ז של מסי, נייאמר ואמבפה ובנפיקה ליסבון.