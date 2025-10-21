בצה"ל ממשיכים בסימון הקו הצהוב בשטחי עזה כדי להבהיר את גבולות אזורי הלחימה. במקביל, חשוד שחצה את הקו בצפון הרצועה חוסל לאחר שהתקרב לכוחות בשטח

כחלק מהיערכות צה"ל ליישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, הוחל לאחרונה בסימון "הקו הצהוב" בשטחי הרצועה. הקו, שמסומן על גבי בטונדות ועליהן עמודים בגובה 3.5 מטרים בצבע צהוב, נועד ליצור גבול ברור בין אזורים המוגדרים בטוחים יחסית, לבין אזורי לחימה שמסומנים כאדומים ומסוכנים.

הקו הצהוב מוצב במרחקים של כ-200 מטר בין סימון לסימון, ונועד לשמש אמצעי ויזואלי לתושבי הרצועה ולכוחות הפועלים במקום, כחלק מהנחיות צה"ל והדרג המדיני.

היום (שלישי), נרשם אירוע ביטחוני ראשון הקשור ישירות לקו זה: חשוד פלסטיני חצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה והתקרב לעבר כוח צה"ל שפעל באזור. הכוחות קראו לו לעצור, ומשלא נשמע להנחיות – הוא נוטרל בירי. לא דווח על נפגעים מקרב החיילים.

בצה"ל מבהירים כי הקו אינו רק אמצעי סימון, אלא קו חייץ מבצעי לכל דבר, שכל חצייה שלו עלולה להיתקל בתגובה מיידית. מדובר במרכיב חיוני בניהול השטח בשלב שבין סיום קרבות עזים לבין רגיעה מוחלטת – כל עוד לא פורק שלטון חמאס באופן מלא.