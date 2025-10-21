קיבוץ ניר יצחק הספיד את החטוף, טל חיימי ז"ל מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ, שגופתו זוהתה "הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו"

קיבוץ ניר יצחק הספיד את החטוף, טל חיימי ז"ל מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ, שגופתו זוהתה הבוקר (שלישי) לאחר שנרצח בטבח בשמחת תורה וגופתו נחטפה בידי ארגון הטרור חמאס: "הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו"

ההודעה המלאה: "טל הושב הביתה, לאדמת הקיבוץ שכה אהב. דור רביעי בקיבוץ ניר יצחק: בנם של אסתי ז״ל וזהר חיימי, אח לאור, בן זוגה של אלה ואביהם של עינב, ניר, אודי ולוטן. ניר יצחקי עד נשמתו האחרונה, הגן על ביתנו האהוב, נהרג בקרב כשהגן על משפחתו וקהילתו. לאחר נפילתו בקרב נחטף לחאן יונס ומשם הושב הלילה".

"אנו מודים לכוחות צה״ל שהשיבו את טל אלינו. טל לחם לצידו של ליאור רודאיף ז״ל, שגופתו עדיין מוחזקת בשבי. על אף השבתו של טל לקבורה, הקרב עוד לא הסתיים, ולא יסתיים עד שליאור יושב לקבורה לצידו של טל. נמשיך לקרוא ולהיאבק עבור השבת החטופים כולם- עד החטוף האחרון קהילת ניר יצחק מחבקת את משפחתו של טל בשעה קשה זו ושולחת תנחומים. פרטי לוויה וניחום יימסרו בהמשך".

מוקדם יותר פורסם כי לאחר השלמת הליך הזיהוי ולאחר שגופתו הוחזרה הלילה אחרי שנרצח ונחטף בידי ארגון הטרור חמאס, נציגי צה״ל הודיעו הלילה למשפחת החטוף רס״ם טל חיימי ז״ל כי יקירם הושב לקבורה.

רס״ם טל חיימי ז״ל, מפקד כיתת הכוננות בניר יצחק, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר ה- 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. בן 41 בנופלו, בתאריך 13/12/23 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, אב ואחות.