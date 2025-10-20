גופת החלל החטוף ששוחרר הערב בידי החזית העממית במסגרת עסקת החטופים נמצאת בידי ישראל ומועברת לאבו כביר. כעת נותרו ברצועה 15 חללים חטופים

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי.

ארגון הטרור מאשר: "מסרנו גופת חטוף נוסף"

לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.

כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון.

הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס.

נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש.