חמאס מאשר כי מסר לידי הצלב האדום גופת חטוף חלל, ומצהיר כי הדבר נעשה "בהתאם להסכם".

חמאס מאשרים את הודעת הצלב האדום, ומודיעים כי מסרו גופה נוספת של חטוף חלל אל חזקת הארגון. ארגון הטרור טוען כי הוא פועל "בהתאם להסכם".

חמאס מאשר הערב את הודעת הצלב האדום ומודיע כי מסר לידי הארגון הבינלאומי גופה נוספת של חטוף חלל, שלטענתו הוא "חייל ישראלי". בארגון הטרור מדגישים כי פעולתם נעשתה "בהתאם להסכם" ומתארים את הצעד כחלק מהליך ההחזרה המתואם מול הגורמים הבינלאומיים.

עוד באותו נושא שחרור נוסף: הצלב האדום בדרך לישראל עם גופת חטוף נוסף 19:59 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בהודעת "הזרוע הצבאית של החזית העממית" נמסר: "מסרנו גופה של חייל ישראלי בהתאם להסכם." בישראל ממתינים לאימות רשמי של זהות החלל, כאשר בצה"ל ובשב"כ מדגישים כי כל הודעה מטעם ארגוני הטרור תיבחן רק לאחר הליך זיהוי מלא, שיימסר תחילה למשפחות.