חמאס מאשרים את הודעת הצלב האדום, ומודיעים כי מסרו גופה נוספת של חטוף חלל אל חזקת הארגון. ארגון הטרור טוען כי הוא פועל "בהתאם להסכם".

חמאס מאשר הערב את הודעת הצלב האדום ומודיע כי מסר לידי הארגון הבינלאומי גופה נוספת של חטוף חלל, שלטענתו הוא "חייל ישראלי". בארגון הטרור מדגישים כי פעולתם נעשתה "בהתאם להסכם" ומתארים את הצעד כחלק מהליך ההחזרה המתואם מול הגורמים הבינלאומיים.

בהודעת "הזרוע הצבאית של החזית העממית" נמסר: "מסרנו גופה של חייל ישראלי בהתאם להסכם." בישראל ממתינים לאימות רשמי של זהות החלל, כאשר בצה"ל ובשב"כ מדגישים כי כל הודעה מטעם ארגוני הטרור תיבחן רק לאחר הליך זיהוי מלא, שיימסר תחילה למשפחות.

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר פעולות ההעברה ומבהירים כי על חמאס לעמוד בכל התחייבויותיו ולהחזיר את כלל גופות החטופים החללים ללא דיחוי.

מגורמי ביטחון נמסר בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ:

"על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, ארון של חטוף חלל, הועבר לידיו והם עושים את דרכם אל עבר כוח צה"ל ושב"כ בשטח הרצועה.

חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".